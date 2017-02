Viral video: Δείτε το νέο τρέιλερ της επιστροφής του Τζακ Σπάροου στους Πειρατές της Καραϊβικής

Νέο τρέιλερ για την πέμπτη ταινία της σειράς «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» που θα έχει τίτλο «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» (Οι νεκροί δεν λένε παραμύθια) προβλήθηκε στη διάρκεια του Super Bowl, του σημαντικότερου και δημοφιλέστερου ετήσιου αγώνα του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Με το «Ain’t No Grave» του Τζόνι Κας στο σάουντρακ το φετινό Super Bowl απέκτησε ατμόσφαιρα περιπέτειας, με φλεγόμενα καράβια και υπερφυσικούς εχθρούς και τον Τζόνι Ντεπ να εμφανίζεται στο τελευταίο πλάνο ...καλυμμένος με λάσπη.