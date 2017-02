Βίντεο - σοκ: Καρέ - καρέ η συντριβή του αεροσκάφους στη Μελβούρνη (pics+vids)

Δείτε πιο πάνω στη video gallery του Newsbomb.gr καρέ - καρέ τη συντριβή του αεροσκάφους

Το βίντεο κατέγραψε οδηγός αυτοκινήτου, που διερχόταν πολύ κοντά από το σημείο, όπου σημειώθηκε το αεροπορικό δυστύχημα.

Το αεροπλάνο είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο της Μελβούρνης. Σύμφωνα με αξιωματούχους της Αστυνομίας, οι τέσσερις επιβάτες πραγματοποιούσαν ταξίδι για γκολφ με προορισμό την περιοχή Κινγκ Άιλαντ.

Μεταξύ των θυμάτων είναι ο 70χρονος Γκρεγκ Ρέινονλτς Ντε Χέιβεν ο οποίος, σύμφωνα με την αδερφή του, «πραγματοποιούσε ένα ταξίδι ζωής στην Αυστραλία.

Pictures just in after a light aircraft crashed into Essendon DFO. #TMS7 pic.twitter.com/d5oZjSrCTi