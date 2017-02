Βίντεο που κόβει την ανάσα: Δείτε καρέ-καρέ τη συντριβή του αεροσκάφους στη Μελβούρνη

Και οι πέντε επιβαίνοντες στο αεροσκάφος είχε απογειωθεί από αεροδρόμιο της Μελβούρνης σκοτώθηκαν κατά τη συντριβή.

Το δικινητήριο αεροσκάφος μάρκας Beechcraft King Air υπέστη μηχανική βλάβη και συνετρίβη στο κτήριο κοντά στο τέλος του διαδρόμου στο αεροδρόμιο Έσεντον, δήλωσε ο αστυνομικός υποδιοικητής της πολιτείας Βικτόρια, Στίβεν Λέιν, σε δημοσιογράφους στη Μελβούρνη.

«Υπήρχαν πέντε άτομα στο αεροσκάφος και φαίνεται ότι δεν επέζησε κανένα της συντριβής», είπε ο Λέιν.

Η συντριβή έγινε στις 09:00 τοπική ώρα, περίπου 60 λεπτά πριν από το άνοιγμα του εμπορικού κέντρου, και δεν υπήρξαν άλλα θύματα εκτός από τους επιβαίνοντες, πρόσθεσε.

More than 60 firefighters have worked hard to bring the fire at DFO near #Essendon under control. Crews to remain on scene for some time pic.twitter.com/R1Y8ygSxOg