Πτήση στον τρόμο: Αεροπλάνο με 141 επιβάτες τυλίγεται στις φλόγες – Δείτε συγκλονιστικά βίντεο

Από τους 141 επιβαίνοντες στο αεροσκάφος, κανένας δεν υπέστη σοβαρές κακώσεις από το ατύχημα, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, η οποία συμπλήρωσε σε σχετική ανακοίνωση ότι όλοι οι επιβάτες εγκατέλειψαν το αεροσκάφος με ασφάλεια.

Παρ΄όλα αυτά, τουλάχιστον 26 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων κι ένα παιδί, τραυματίστηκαν στο ατύχημα, σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα Le Republica.

A Peruvian Airlines Boeing 737 has been involved in an accident at Francisco Carle Airport in Peru. pic.twitter.com/z4QT5QjUYc