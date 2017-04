Δεν το ξέχασε ποτέ: Ποιον νυν διάσημο έδερνε στο σχολείο ο Τσάντλερ από τα «Φιλαράκια»;

Μάλιστα στην ίδια εκπομπή ο Τσάντλερ της τηλεοπτικής σειράς «Φιλαράκια», είπε πως τον Τζάστιν Τριντό, που ήταν κατά δύο χρόνια μικρότερός του, τον χτύπησε μαζί με έναν άλλον συμμαθητή του, «από καθαρή ζήλια» καθώς ο νεαρός Τζάστιν ήταν καλύτερος στον αθλητισμό.

Ο 45χρονος πρωθυπουργός του Καναδά επέλεξε την ημέρα της Πρωταπριλιάς να απαντήσει στον Μάθιου Πέρι, αναρτώντας στον λογαριασμό του στο Twitter ένα μήνυμα - πρόκληση γράφοντας: «Το σκεφτόμουν για αρκετό καιρό, και ξέρετε τι, ποιος δε θα ήθελε να δώσει μία γροθιά στον Τσάντλερ; Τι θα έλεγες για μια νέα μονομαχία @MatthewPerry;».

I've been giving it some thought, and you know what, who hasn't wanted to punch Chandler? How about a rematch @MatthewPerry?