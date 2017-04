Γαλλία: Σφοδρές συγκρούσεις μεταναστών στη Μάγχη – Στάχτη έγινε το στρατόπεδο συγκέντρωσης (Vid)

Μονάδες αντιμετώπισης ταραχών της γαλλικής αστυνομίας (CRS) επενέβησαν όταν ξέσπασαν συμπλοκές ανάμεσα σε Κούρδους και Αφγανούς και χρησιμοποιήθηκαν μαχαίρια.

Αναφέρθηκαν έξι τραυματισμοί.

Ακολούθησαν κι άλλες συγκρούσεις, ανάμεσα στους αστυνομικούς και περίπου 100-150 πρόσφυγες και μετανάστες.

Ένας μετανάστης τραυματίστηκε όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο έξω από τον καταυλισμό και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με την αστυνομία. Εξάλλου, τρεις μετανάστες υπέστησαν τραυματισμούς από μαχαίρια.

#France : About 5 injured after a fight & hugeblaze erupts at #GrandeSynthe migrant camp in #Dunkirk . https://t.co/F5Rmxf7wcK vid?CalaisInfo pic.twitter.com/GcRK9271Rw

Η πυρκαγιά ξέσπασε αργότερα και έκαψε πολλές από τις ξύλινες καλύβες του καταυλισμού, όπου βρίσκονταν 1.000 ως 1.500 μετανάστες, πολλοί από τους οποίους είναι ιρακινοί κούρδοι, σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις.

«Ο μισός και πλέον καταυλισμός καταστράφηκε», δήλωσε εκπρόσωπος της νομαρχίας και πρόσθεσε ότι 165 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε πρόχειρα καταλύματα σε μικρή απόσταση, καθώς η πυρκαγιά δεν είχε ακόμη κατασβεστεί περί τη 01:00 τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας).

Ο καταυλισμός Γκραντ-Σαντ, γνωστός και ως καταυλισμός Λινιέρ, βρίσκεται πάνω στον δρόμο που συνδέει τη Δουνκέρκη με το Καλαί. Ο πληθυσμός του αυξήθηκε πρόσφατα με την έλευση πολλών μεταναστών από το Αφγανιστάν, μετά τη διάλυση του καταυλισμού που αποκαλείτο «Ζούγκλα» του Καλαί.

Migrants evacuate a camp of closely-packed wooden huts at Grande-Synthe near Dunkirk, France, as a huge fire reduces it to ashes pic.twitter.com/T4u4DooIPQ