Βίντεο σοκ: Η στιγμή που πέφτει η «μητέρα των βομβών» στο Αφγανιστάν (vid)

Δείτε πιο πάνω στη video gallery του Newsbomb.gr το βίντεο της έκρηξης που αποσύρθηκε από το Twitter

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, οι θέσεις του ISIS που επλήγησαν από την συγκεκριμένη βόμβα, είναι στην περιοχή Ατσίν της επαρχίας Νανγκαρχάρ.

Αρχικά, το βιντεοσκοπημένο υλικό ανέβηκε στο twitter των Αμερικανικών Δυνάμεων στο Αφγανιστάν, αλλά έπειτα από λίγα λεπτά, το βίντεο αποσύρθηκε.Ωστόσο, αρκετοί λογαριασμοί στο YouTube κατόρθωσαν να «σώσουν» το συγκεκριμένο βίντεο.

Δείτε το αρχικό tweet

#USFOR_A GBU-43 strike against ISIS-K cave and tunnel systems in #Achin district, #NangarharProvince, Afghanistan, April 13, 2017. pic.twitter.com/2iuGOQy6tH