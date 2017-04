Αυτή είναι η νέα ταινία που υπόσχεται να ρίξει φως στη μάχη που έκρινε το μέλλον του Χίτλερ (Vid)

Η ταινία με τον τίτλο «Τσώρτσιλ» δεν θα είναι άλλη μία βιογραφική ταινία του μεγάλου βρετανού πολιτικού. Ο αυστραλός σκηνοθέτης, γνωστός για τις ταινίες: Better Than Sex (2000), Gettin' Square (2003), Burning Man (2011) και The Railway Man (2013), προτίμησε να επικεντρωθεί σε μία πολύ σύντομη, αλλά κορυφαία περίοδο της ζωής του τότε πρωθυπουργού. Οι θεατές θα ανακαλύψουν τον χαρισματικό αυτόν ηγέτη του ελεύθερου τότε κόσμου, δύο ημέρες πριν από την απόβαση των Συμμάχων στις νορμανδικές ακτές, μία κρίσιμη στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας.





Τον ρόλο του βρετανού πρωθυπουργού κλήθηκε να ενσαρκώσει ο σκωτσέζος ηθοποιός Μπράιαν Κοξ, γνωστός κυρίως από την ταινία «Martch Point» του Γούντι 'Αλεν, την «Τροία» και τον ρόλο του Χάνιμπαλ Λέκτορ στην «Έκτη αίσθηση» του Μάικλ Μαν.



Ο Κοξ θα μπει στο πετσί του 70χρονου Τσώρτσιλ, ο οποίος οργανώνει την D-Day. Ο άνθρωπος Τσώρτσιλ εμφανίζεται κουρασμένος, γεμάτος αμφιβολίες για μία τυχόν αποτυχία, πεισματάρης όμως απέναντι στον αμερικανό στρατηγό Ντουάιτ Αϊνζενχάουερ, μελλοντικό πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών τον οποίο ενσαρκώνει ο Τζον Σλάτερι, γνωστός στο ελληνικό κοινό κυρίως από την συμμετοχή του στην αμερικανική δραματική σειρά "Mad Men".



Στο πλευρό του θα δούμε την Μιράντα Ρίτσαρντσον στο ρόλο της συζύγου του Κλέμεντιν και τον Τζέιμς Πιουρφόι στο ρόλο του βασιλιά Γεωργίου του ΣΤ΄.





Η φυσιογνωμία του Ουίνστον Τσώρτσιλ εξακολουθεί να συναρπάζει τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη. Στο παρελθόν τον ρόλο έχουν ενσαρκώσει οι Ρίτσαρντ Μπάρτον, Μπομπ Χόσκινς και Μπρένταν Γκλίσον ενώ μέσα στο 2018 θα βγει στη μεγάλη οθόνη άλλη μία ταινία για τον Τσώρτσιλ, η "Darkest Hour", του βρετανού σκηνοθέτη Τζο Ράιτ με πρωταγωνιστή τον Γκάρι 'Ολντμαν.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ