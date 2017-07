Θρήνος: Πέθανε στα 39 του χρόνια γνωστός ηθοποιός (Vids)

Ο ατζέντης του, Emily Gerson Saines, επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου σε δήλωση του στην Hollywood Reporter, διευκρινίζοντας ότι πέθανε λόγω καρδιακής ανεπάρκειας.

«Ο Nelsan πέθανε έπειτα από επιπλοκές που σχετίζονται με καρδιακή ανεπάρκεια», δήλωσε ο Saines. «Ήταν ένα μεγάλο ταλέντο, και τα λόγια και η παρουσία του θα μας λείψουν για πάντα».

Η HBO απέτισε επίσης φόρο τιμής στον ηθοποιό με μια δήλωση η οποία ανέφερε: «Αισθανθήκαμε μεγάλη λύπη όταν μάθαμε για το θάνατο του Nelsan Ellis. Ο Nelsan υπήρξε για πολλά χρόνια μέλος της οικογένειας του HBO και η πρωτοποριακή απεικόνιση του Lafayette, του τηλεοπτικού ήρωα που υποδυόταν, θα μείνει για πάντα αξέχαστη στην κληρονομιά που άφησε η τηλεοπτική σειρά True Blood. Ο Nelsan θα λείψει σε όλους τους φανς του και σε όλους μας στο HBO».

Εκτός από το True Blood, o Nelsan Ellis, εμφανίστηκε επίσης σε αρκετές ταινίες, όπως το The Butler, The Help, Get On Up and The Stanford Prison Experiment και πιο πρόσφατα στη σειρά Elementary, την αμερικανική έκδοση του Sherlock Holmes.



Πηγή: Metro.co.uk