Δείτε συγκλονιστικά βίντεο από τη στιγμή που ο φονικός σεισμός χτυπά το Μεξικό

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν περίπου 100 χιλιόμετρα στα ανοικτά των ακτών της Πολιτείας των Τσιάπας, 123 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Πιχιχιάπαν, πρόσθεσε το USGS, ενώ το εστιακό του βάθος ήταν 33 χιλιόμετρα.

Η πολιτική προστασία του Μεξικού ανακοίνωσε ότι πρόκειται για τον πιο ισχυρό σεισμό που έχει καταγραφεί στη χώρα μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1985 που προκάλεσε τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων και την κατάρρευση πολλών κτιρίων.

Οι κάτοικοι της πόλης του Μεξικό βγήκαν στους δρόμους, ενώ πολλοί συναγερμοί αυτοκινήτων τέθηκαν σε λειτουργία μετά τον σεισμό που σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυκτα. Σε κάποιες συνοικίες υπήρχε και διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Ο πρόεδρος του Μεξικού Ενρίκε Πένια Νιέτο επεσήμανε στον λογαριασμό του στο Twitter ότι έχουν τεθεί σε λειτουργία «τα πρωτόκολλα της πολιτικής προστασία» εξαιτίας της ισχύος της σεισμικής δόνησης.

Το 1985 μια σεισμική δόνηση μεγέθους 8,1 βαθμών είχε καταστρέψει μεγάλο μέρος της πρωτεύουσας του Μεξικού και είχε προκαλέσει τον θάνατο περισσότερων από 10.000 ανθρώπων.

"Earthquake Lights" appear over as 8.1 #EarthQuake rocks #MexicoCity

