Σεισμός Μεξικό: Πανικός από τις μυστηριώδεις λάμψεις που φώτισαν τον ουρανό - Δείτε βίντεο

Με λάμψεις φωτίστηκε ο ουρανός στο Μεξικό κατά τη διάρκεια του τρομακτικού σεισμού.



Βίντεο από το ασυνήθιστο φαινόμενο ανέβηκαν στα κοινωνικά δίκτυα όπως και στο youtube, με τους περισσότερους να αναρωτιούνται τι πραγματικά συνέβη.

MEXICO: Footage of 'earthquake lights', an unusual phenomenon that reportedly appears in the sky at or near areas of quakes. pic.twitter.com/RzfdsyizMS