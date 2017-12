Αυτό είναι το πιο πολυαναμενόμενο μουσικό άλμπουμ του 2018 (Vid)

Ο Τζίμι Χέντριξ πέθανε το 1970 σε ηλικία 27 ετών. Το νέο άλμπουμ θα είναι το τελευταίο της τριλογίας του «μάγου» της ηλεκτρικής κιθάρας. Το πρώτο ήταν το «Valleys of Neptune» που κυκλοφόρησε το 2010, ακολουθούμενο από το «People, Hell and Angels» που κυκλοφόρησε το 2013.



«Το 1960 ήταν μία χρονιά πειραματισμού για τον Χέντριξ, «χάθηκε» δουλεύοντας αυτό το άλμπουμ», λέει ο 'Εντι Κράμερ, ο ηχολήπτης όλων των δίσκων του. «Το πρώτο που κάνεις είναι να βάλεις τον δίσκο στο πικ-απ. Τον ακούς και ηλεκτρίζεσαι. Θεέ μου! Είναι τόσο (υπερβολικά) απίστευτο. Πενήντα χρόνια αργότερα είμαστε εδώ και ακούμε αυτόν τον δίσκο. Θεέ μου, είναι καταπληκτικός!», δηλώνει.



Πολλά από τα κομμάτια του άλμπουμ γράφτηκαν από τη Band of Gypsys, το τρίο του Χέντριξ με τον Μπάντι Μάιλς και τον Μπίλι Κοξ. Ο Στέφεν Στιλς εμφανίζεται σε δύο τραγούδια: το «$ 20 Fine» και το «Woodstock».



«Νομίζεις ότι ακούς τους Crosby, Stills & Nash, αν εξαιρέσουμε τον ήχο που είναι λίγο πιο οξύς αφού ο Τζίμι απλά ροκάρει», λέει γελώντας ο Κράμερ.



Ο Κράμερ έκανε την παραγωγή του άλμπουμ μαζί με τον Τζον Μακ Ντέρμοντ και την Τζάνι Χέντριξ, την αδελφή του θρύλου και πρόεδρο της εταιρίας Experience Hendrix. Όπως λέει ο Κράμερ, παρότι το «Both Sides of the Sky» είναι το τελευταίο άλμπουμ της τριλογίας, είναι πολύ πιθανόν κάποιος να βρει κάποιες παρτιτούρες του Χέντριξ σε μία σοφίτα ή σε ένα υπόγειο και να εκδοθούν. Είπε εξάλλου ότι έχει κάποια ζωντανά πλάνα του Χέντριξ, μερικά μόνο με ήχο και κάποια βίντεο, τα οποία σκοπεύει να εκδώσει.



«Ήταν εκπληκτικό να τον παρακολουθείς στο στούντιο ή στις συναυλίες. Η σκέψη του έφευγε από τον εγκέφαλο, μεταβιβαζόταν στην καρδιά, στη συνέχεια στα χέρια και κατέληγε στις χορδές της κιθάρας-ήταν μία συνεχής διαδικασία. Έμοιαζε σαν να έπαιζε ο ίδιος κιθαρίστας ταυτόχρονα τα μουσικά μέρη της σόλο και της ρυθμικής κιθάρας- και όλο αυτό ήταν τρομακτικό. Δεν υπήρξε ποτέ κανένας άλλος σαν τον Χέντριξ, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό», προσθέτει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters