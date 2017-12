Αυτή είναι η πιο πολυαναμενόμενη συναυλία του 2018 (Vid)

Ο λόγος; Οι Cure ανακοίνωσαν ποιοι θα τους πλαισιώσουν για να γιορτάσουν τα 40ά γενέθλια του συγκροτήματος, το Σάββατο, 7 Ιουλίου στο Χάιντ Παρκ.



Είπαν ότι η συναυλία θα είναι το «μοναδικό ευρωπαϊκό show τους, μέσα στο 2018». Θα παίξουν οι Interpol, Goldfrapp, Editors, Ride, Slowdive και The Twilight Sad. Θα προστεθούν κι άλλοι που θα ανακοινωθούν αργότερα. Δύο ολόκληρες ώρες, επί σκηνής θα είναι μόνον οι The Cure.



Η πώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει.



Η αλήθεια είναι ότι έχουμε αποκτήσει ένα σύνδρομο στέρησης με τους Cure. Το τελευταίο άλμπουμ που ηχογράφησαν σε στούντιο ήταν, το 2008, το «4:13 Dream». Τρία χρόνια αργότερα, εμφανίστηκε το λάιβ LP «Bestival Live 2011» (για να συνδράμουν το Isle of Wight Youth Trust).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters