Dolores O'Riordan: Πέθανε λίγο πριν ηχογραφήσει τη νέα εκτέλεση της τεράστιας επιτυχίας Zombie

Σύμφωνα με τη βρετανική Independent, η Ντολόρες πέθανε λίγες ώρες πριν ηχογραφήσει μια νέα διασκευή της τεράστιας επιτυχίας της Zombie σε συνεργασία με τη hard rock μπάντα Bad Wolves.

Η Ο'Ρίορνταν ήταν επί 13 χρόνια η βασική φωνή και στιχουργός του συγκροτήματος, μέχρι τη διάλυσή του, το 2003. Στη συνέχεια ακολούθησε σόλο καριέρα μέχρι το 2009, που το συγκρότημα επανενώθηκε και έκανε περιοδείες σε όλον τον κόσμο.

Τα αίτια του θανάτου της δεν έχουν διευκρινιστεί.

Οι Cranberries ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα συγκροτήματα της δεκαετίας του 1990, αφού πούλησαν περισσότερα από 40 εκατομμύρια δίσκους. Το άλμπουμ "No Need to Argue" είχε φτάσει στην κορυφή των τσαρτ στην Αυστραλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία και στο νούμερο 6 στις ΗΠΑ.

Η Λίντσεϊ Χολμς, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων της Ο'Ρίορνταν, είπε ότι η τραγουδίστρια πέθανε ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο για μια ηχογράφηση. «Τα μέλη της οικογένειάς της αισθάνονται συντριβή και ζητούν να γίνει σεβαστή η προσωπική ζωή τους σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή», πρόσθεσε.

Το 2003 το συγκρότημα που ιδρύθηκε στο Λίμερικ της Ιρλανδίας, κουρασμένο από τις αλλεπάλληλες περιοδείες, αποφάσισε να κάνει μια παύση. «Ο γιος μου ήταν 5 ετών, η κόρη μου 2 και τους έπαιρνα στον δρόμο μαζί μας. Αντιλήφθηκα ότι δεν ήταν σωστό για τα παιδιά. Κι έπειτα, όσον αφορά την καλλιτεχνική έμπνευση, ήμασταν όλοι μας σε αδιέξοδο. Χρειαζόμασταν ένα διάλειμμα» είχε πει η ίδια η τραγουδίστρια σε μια συνέντευξη το 2012.

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ του, το Something Else πέρσι. Αναγκάστηκε όμως να ακυρώσει πολλές συναυλίες επειδή η Ο'Ρίορνταν αντιμετώπιζε προβλήματα με την πλάτη της. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, η ίδια είχε αναρτήσει ένα μήνυμα στη σελίδα των Cranberries στο Facebook:

«Καλημέρα σε όλους, εδώ Ντολόρες. Αισθάνομαι καλά», έγραψε, λέγοντας ότι έδωσε «την πρώτη της συναυλία μετά από μήνες».

