Σάλος: Κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για λογοκλοπή του "Billie Jean" – Ακούστε το αρχικό κομμάτι

«Δεν θέλω να το λέω δημόσια αλλά ο Μάικλ έκλεψε πολλά πράγματα. Έκλεψε πολλά τραγούδια», δήλωσε ο 85χρονος Αφροαμερικανός που μετείχε στην παραγωγή των θρυλικών άλμπουμ "Thriller" και "Bad".

«Ήταν τόσο μακιαβελικός που μπορούσε να το κάνει», πρόσθεσε στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ιστοσελίδα Vulture.

Ο Τζόουνς έδειξε με το δάκτυλο ομοιότητες μεταξύ του κλασικού "Billie Jean", κομματιού του οποίου έκανε την παραγωγή, και του "State of Independence", τραγουδιού της βασίλισσας της ντίσκο Ντόνα Σάμερ το οποίο επίσης παρήγαγε ο Τζόουνς και είχε κυκλοφορήσει μερικούς μήνες νωρίτερα.

Εκ πρώτης όψεως, οι ομοιότητες μεταξύ των δύο τραγουδιών δεν βγάζουν μάτι, πέρα από το γεγονός ότι βασίζονται και τα δύο σε όμοιες γραμμές μπάσου.



(Ακούστε το κομμάτι της Ντόνα Σάμερ και κρίνετε)

Ο Κουίνσι Τζόουνς κατηγόρησε επίσης τον Μάικλ Τζάκσον που πέθανε το 2009, ότι ήταν «άπληστος». Το πρώην μέλος του συγκροτήματος Jackson 5 φέρεται να είχε αρνηθεί να αναγνωρίσει στον κιμπορντίστα του, τον Γκρεγκ Φίλινγκεϊνς, τη σύνθεση ενός μέρους του πολύ επιτυχημένου τραγουδιού "Don't Stop Til You Get Enough". «Ο Μάικλ έπρεπε να του δώσει το 10% του τραγουδιού. Δεν το έκανε όμως», είπε ο Τζόουνς.

Έχοντας κερδίσει 28 μουσικά βραβεία Grammy σε σχεδόν 70 χρόνια καριέρας στη μουσική βιομηχανία, ο Κουίνσι Τζόουνς συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικής και πρόσφατα δημιούργησε μια υπηρεσία streaming video που ειδικεύεται στην τζαζ.

Ο Τζόουνς έκανε αίσθηση επίσης όταν σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό GQ δήλωσε ότι είχε 22 συντρόφους ανά τον κόσμο, μιλά 26 γλώσσες και υποβλήθηκε σε θεραπεία στη Σουηδία η οποία θα τον βοηθήσει να ζήσει έως την ηλικία των 110 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters