Κινηματογραφική βόμβα Ταραντίνο: Ετοιμάζει ταινία με Μπραντ Πιτ και Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Vid)

Η ταινία "Once Upon a Time in Hollywood" ( Μια φορά και έναν καιρό στο Χόλιγουντ), που θα γυριστεί φέτος το καλοκαίρι για να προβληθεί του χρόνου στις αίθουσες, θα αναφέρεται στους φόνους που διαπράχθηκαν από την «οικογένεια Μάνσον». Τη δεκαετία του 1960, η οργάνωση αυτή με αρχηγό τον Τσαρλς Μάνσον διέπραξε 60 δολοφονίες που προκάλεσαν φρίκη σε όλη την Αμερική, όπως αυτήν της Σάρον Τέιτ, της συζύγου του σκηνοθέτη Ρομάν Πολάνσκι, η οποία ήταν έγκυος.

Οι φόνοι έγιναν στο Λος Άντζελες, προπύργιο του αμερικανικού κινηματογράφου, και η ταινία θα γράψει επίσης το χρονικό του θανάτου του παλιού συστήματος των στούντιο.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης διευκρίνισε ότι η ένατη και πολυαναμενόμενη ταινία μεγάλου μήκους που θα υπογράφει, θα έχει τον ίδιο συνδυασμό βίας και αναίδειας με το "Pulp Fiction" (1994) που άφησε το στίγμα του στον κινηματογράφο.

«Το κινηματογραφικό στούντιο Sony και εγώ θα φέρουμε στις αίθουσες το πιο συναρπαστικό ζευγάρι σταρ μετά τον Πολ Νιούμαν και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ», δήλωσε ο σκηνοθέτης των "Reservoir Dog" και «Οι Μισητοί Οκτώ» στο Caesar's Palace, όπου πραγματοποιείτο το συνέδριο.

Ο Πολ Νιούμαν, που πέθανε το 2008, ήταν πρωταγωνιστής όπως και ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, 81 ετών, της ταινίας «Το Κεντρί» (1973), ενώ το δίδυμο είχε ήδη αποκτήσει μεγάλη φήμη από το γουέστερν "Butch Cassidy and the Sundance Kid" («Οι δύο ληστές», 1969).

Ο 55χρονος Ταραντίνο κέντρισε το κοινό δηλώνοντας ότι η πλοκή της ταινίας είναι «άκρως απόρρητη». Ωστόσο είπε ότι εκτυλίσσεται το 1969 «στην κορύφωση των κινημάτων της αντικουλτούρας, της επανάστασης των χίπις και στην ακμή του Νέου Χόλιγουντ».

Ο γεννημένος στο Λος Άντζελες ΝτιΚάπριο δήλωσε ενθουσιασμένος που θα συνεργαστεί με τον Μπραντ Πιτ και χαρακτήρισε το σενάριο του Ταραντίνο «ένα από τα πιο εκκεντρικά» που έχει διαβάσει ποτέ.

Όλο το Χόλιγουντ ταξιδεύει στη Νεβάδα κάθε χρόνο για τέσσερις ημέρες για να παρακολουθήσει το συνέδριο CinemaCon της Εθνικής Ένωσης Ιδιοκτητών Κινηματογραφικών Αιθουσών, όπου οι διαχειριστές των αιθουσών και ο Τύπος μπορούν να δουν αβάν-πρεμιέρ και αποσπάσματα ταινιών που θα προβληθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

