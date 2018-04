«Bad Dreams»: Το νέο βίντεο κλιπ με πρωταγωνίστρια την εκρηκτική Σκάρλετ Γιόχανσον

Η 33χρονη Γιόχανσον και ο 43χρονος Γιορν παρουσίασαν τη νέα τους πρόταση την Παρασκευή (27/4) και επιβεβαίωσαν ότι το τραγούδι θα περιλαμβάνεται στο επερχόμενο LP τους «Apart», που θα κυκλοφορήσει την 1η Ιουνίου.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός έκανε ντεμπούτο ως τραγουδίστρια με το άλμπουμ "Anywhere I Lay My Head" το 2008. Ένα χρόνο αργότερα ένωσε τις δυνάμεις της με τον Γιορν και κυκλοφόρησαν το "Break Up".

«Ήταν σπουδαίο που συνεργαστήκαμε ξανά με τη Σκάρλετ. Ηχογραφήσαμε το “Bad Dreams” μέσα σε λίγες μέρες στο κέντρο του Λος Άντζελες στο στούντιο Spring Street του παλιού μας φίλου Ρ. Βαλτ Βίνσεντ» είπε ο Πιτ Γιορν.

Αν το άλμπουμ «Break Up» είχε θέμα τον χωρισμό, το «Apart» ασχολείται με τα επακόλουθα. Αναγνωρίζει μία σειρά από βαριά συναισθήματα που προκαλούν οι χωριστές ζωές. Συνηθίζετε στην ιδέα ότι δεν θα είστε με κάποιον που ήταν ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας. Ακόμη και μετά από έναν χωρισμό, η παρουσία ενός πρώην φαίνεται να καταλαμβάνει πολύ χώρο στο μυαλό κάποιου για λίγο καιρό» συνέχισε. «Υπάρχουν στιγμές κατά τη διάρκεια της ημέρας κατά τις οποίες αναρωτιέστε “Πραγματικά τελείωσε; Ή θα υπάρξει ένα άλλο κεφάλαιο στη σχέση που είναι σε εξέλιξη;” Το EP είναι μια προσπάθεια να οργανωθούν όλα αυτά και να νιώσει κάποιος άνετα με τον ενθουσιασμό των νέων ελευθεριών ενώ αντιμετωπίζει τους βασικούς φόβους του άγνωστου δρόμου που βρίσκεται μπροστά» πρόσθεσε.

Για το «Break Up» πηγή έμπνευσης για τους Γιορν και Γιόχανσον ήταν η συνεργασία του Σερζ Γκένσμπουργκ με τη Μπριζίτ Μπαρντό και τα άλμπουμ τους το 1967 και 1968.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters