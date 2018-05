Σάλος με τη δήλωση διάσημου σταρ: «Δεν κάνω ποτέ στοματικό σε γυναίκες γιατί εγώ είμαι ο βασιλιάς»

Σε μια παλιά συνέντευξη στο «Breakfast Club», ο διάσημος DJ και παραγωγός είχε υποστηρίξει ούτε λίγο, ούτε πολύ πως δεν κάνει στοματικό σεξ σε γυναίκες επειδή… «ο άνδρας είναι βασιλιάς»!

«Μια γυναίκα πρέπει να εξυμνεί τον άνδρα, το βασιλιά. Με τη σειρά του πρέπει κι αυτός να εξυμνεί τη βασίλισσα. Ο δικός μου τρόπος να το κάνω αυτό είναι να της προσφέρω ένα ωραίο σπίτι, ωραία ρούχα, να φροντίζω την οικογένειά μας. Εγώ βάζω όλον τον κόπο», είχε εκμυστηρευτεί στον αέρα του ραδιοφώνου ο DJ Khaled το 2015.

Ερωτηθείς, δε, αν κάνει ποτέ στοματικό σεξ σε γυναίκες, απάντησε λες και... προσβλήθηκε: «Μπαααα. Εγώ δεν το κάνω ποτέ αυτό», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι μια γυναίκα έχει υποχρέωση να προσφέρει στοματικό σεξ στον άνδρα της.

«Υπάρχουν διαφορετικοί κανόνες. Εμείς είμαστε οι βασιλιάδες. Υπάρχουν πράγματα που ίσως δεν θες να κάνεις, αλλά πρέπει. Εγώ όμως με τίποτα δεν μπορώ να το κάνω», τόνισε, προκαλώντας αντιδράσεις, αφού δεν ήταν λίγοι αυτοί που έκαναν λόγο για προσβλητικές και σεξιστικές δηλώσεις.

No one should do anything they dont want to do. But if its based on outdated sexist propaganda, maybe you should re-think your stance, you could be missing out on something great. #justsaying✌?#sexpositive