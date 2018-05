Τρόμος για 141 επιβάτες: Αναγκαστική προσγείωση με τη μύτη του αεροπλάνου να φλέγεται (vid)

Η πτήση SV3818 ταξίδευε αρχικά από τη Ντάκα προς τη Μεδίνα, ωστόσο χρειάστηκε να εκτραπεί στη Τζέντα.

Στο βίντεο όπου έχει καταγραφεί η στιγμή της προσγείωσης φαίνεται το αεροσκάφος να σέρνεται στο διάδρομο προσγείωσης με τη μύτη του να έχει πιάσει φωτιά ενώ «ξύνει» το διάδρομο προσγείωσης.

Στο αεροσκάφος των Σαουαδαραβικών Αερογραμμών βρίσκονταν 141 επιβάτες και δέκα άτομα πλήρωμα.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης προέκυψε πρόβλημα, που προκάλεσαν την απώλεια της μίας του ρόδας και έτσι πραγματοποιήθηκε η αναγκαστική προσγείωση.

Ευτυχώς δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός.

UPDATE: #Saudi Arabian Airlines flight #SV3818 was initially travelling to #Dhaka from Medinah had to be diverted to Jeddah to make an emergency landing.



Read more: https://t.co/3tx9EzmK8F