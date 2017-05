Βίντεο: Οι Depeche Mode «άνοιξαν» το συναυλιακό καλοκαίρι στην Αθήνα

Κατά μία έννοια, τη συναυλία άνοιξαν οι Beatles και την έκλεισε ο David Bowie, αφού το συγκρότημα επέλεξε πριν εμφανιστεί στη σκηνή να ακουστεί σαν εισαγωγή το τραγούδι των Σκαθαριών «Revolution» και λίγο πριν αποχαιρετήσουν το κοινό να ερμηνεύσουν το «Heroes», ως φόρο τιμής στον αγαπημένο καλλιτέχνη που έφυγε τον Ιανουάριο του 2016.

Με βρετανική συνέπεια, οι Depeche Mode ξεκίνησαν, μόλις με 5 λεπτά καθυστέρηση, στις 9.35 το βράδυ με το τραγούδι «Going Backwards». Παρά το αρκετά τσουχτερό κρύο, το ψιλόβροχο που έκανε το Terra Vibe σε σημεία ...λασπώδες και τον αέρα, οι Αθηναίοι και οι Αθηναίες έδωσαν το παρόν και μάλιστα χόρεψαν και τραγούδησαν με το συγκρότημα. Όμως δεν ήταν οι μόνοι, αφού παρέες έψαχναν πώς να γυρίσουν Πάτρα και Κόρινθο, ενώ δεν ήταν λίγοι οι ξένοι τουρίστες.

Ο frontman του συγκροτήματος, Dave Gaham ήδη από το δεύτερο τραγούδι που ερμήνευσε, έβγαλε το σακάκι του, έμεινε, όπως συνηθίζει, με το γιλέκο και χόρεψε προκλητικά για το κοινό με τον ναρκισσισμό και την άνεση ενός μεγάλου καλλιτέχνη και περφόρμερ. Στα πολύ θετικά σημεία της διοργάνωσης, η ποιότητα του ήχου, που δε μείωσε ούτε στο ελάχιστο την εμπειρία της ζωντανής ερμηνείας τραγουδιών όπως τα «Corrupt», «In your room», «World in my eyes», «Cover me». Οι γιγαντοοθόνες στο πλάι και πίσω από τη σκηνή, έδειχναν κλιπς και κοντινά πλάνα από τουλάχιστον τρεις κάμερες, ώστε οι χιλιάδες των θεατών που βρίσκονταν στην αρένα να μπορούν να απολαύσουν την εξαιρετική σκηνική παρουσία του συγκροτήματος.

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της συναυλίας, ήταν όταν το συγκρότημα έπαιξε το «Enjoy the silence» και το κοινό με τα χέρια ψηλά τραγουδούσε, καθώς οι προβολείς φώτιζαν τις στάλες της βροχής που έπεφτε. Το μικρόφωνο πήρε και ο Martin Gore για να τραγουδήσει τα «Home» και «A question of lust» σε ακουστική εκτέλεση.

Το πρώτο μέρος της συναυλίας έκλεισε με το «Never let me down» αλλά μετά από αρκετά λεπτά χειροκροτημάτων ο Martin Gore επέστρεψε για ανκόρ με μια υπέροχη ερμηνεία του «Somebody» που όπως μας είπε ένας θεατής «αποδεικνύει ότι στην καρδιά του ροκ, βρίσκονται τα μπλουζ, ότι η μουσική επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε».

Στις δύο ώρες και δέκα λεπτά που διήρκεσε η συναυλία, ο Dave Gaham ερμήνευσε, μεταξύ άλλων, τα «Poison Heart», «Where's the revolution», «Wrong», «Songs of faith», «Devotion», «I feel you». Η συναυλία έκλεισε με το «Personal Jesus» που το κοινό τραγούδησε ολόκληρο μαζί με τους Depeche Mode. Όπως είπε ο Dave Gaham: «Είστε τόσο πολλοί, είναι τόσο όμορφα».

Αυτή ήταν η 5η εμφάνιση των Depeche Mode στην Ελλάδα, οι οποίοι επισκέφτηκαν πρώτη φορά τη χώρα μας το 1985. Έκτοτε, έχουν επιστρέψει το 2006 και 2013 ενώ το 2009 ακυρώθηκε τελευταία στιγμή προγραμματισμένη τους συναυλία για λόγους υγείας του Dave Gaham.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ