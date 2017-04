Το... φάντασμα της λάμπας: Η «ανατριχιαστική» φωτογραφία που κάνει το γύρο του διαδικτύου!

Ως εκ τούτου, δεν είναι σπάνιες οι αναφορές περί «παράξενων» περιστατικών!

Σε αυτό το πνεύμα, η Δήμαρχος της πόλης, Κιμ Ντρίσκολ, ανέβασε στο Twitter μια φωτογραφία από δρόμο της πόλης, με μια λάμπα στην οποία φαίνεται κάτι που... παραπέμπει σε ανθρώπινο πρόσωπο (ωστόσο, αν προσέξει κάποιος καλύτερα, διακρίνει πως μάλλον πρόκειται για τον μηχανισμό στο εσωτερικό της λάμπας).

Όπως ήταν αναμενόμενο, η φωτογραφία έκανε το γύρο του διαδικτύου με τα σχόλια να πέφτουν «βροχή».

Δείτε τη φωτογραφία όπως την ανέβασε η Δήμαρχος!

Salem, still making history.... first millionaire in America, first muster on Salem Common, first National... https://t.co/k8vThbjXzj