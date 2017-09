Αναστάτωση από «εξωγήινο αντικείμενο» που φώτισε τον ουρανό στον Καναδά (vids)

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα social media φαίνεται το φως να «ταξιδεύει» στον ουρανό στην Κελόουνα, λίγο μετά τις 10 το βράδυ.

Το φωτεινό αντικείμενο κατέγραψαν και κάμερες ασφαλείας. «Προφανώς προσγειώθηκε κοντά στο Νέλσον, έγραψε ένας από τους χρήστες, κάτι που το Russia Today δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής.

Submitted video of #meteor over Rutland #Kelowna, from Jake Polzin. Dozens of similar reports into Castanet from across BC Interior. pic.twitter.com/CCesc6LUnm