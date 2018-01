Porsche: Οι απαράδεκτες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών και το ανύπαρκτο after sales service

Η Porsche είναι από τις περιπτώσεις των αυτοκινητοβιομηχανιών που έβγαλαν ένα σκασμό λεφτά στην Ελλάδα, χωρίς ωστόσο σήμερα, να παρέχουν τις αντίστοιχες υπηρεσίες στους πελάτες. Καταστρατηγώντας δηλαδή το λεγόμενο value for money στις υπηρεσίες after sales services and support.