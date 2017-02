Ήρθε η ώρα να σου αποκαλύψω ένα ακόμα μυστικό!

Επιστρέφει στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 -όπως έχεις ήδη ακούσει- το «So you think you can dance!» .Και ναι, θα είμαστε μαζί σε όλη αυτή τη διαδικασία! Μου είχε λείψει πολύ η παρουσίαση ενός ζωντανού προγράμματος, πόσο μάλλον ενός χορευτικού show!

