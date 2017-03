Απίστευτο: Αυτός είναι ο τραγουδιστής που «σπάει» τα κοντέρ - Έχει 1 δισ. προβολές στο YouTube

Ξεκινώντας από τη δημοσίευση των βίντεο με στίχους των τραγουδιών Castle on a Hill και Shape of You, μέχρι και τις πρόσφατες δημοσιεύσεις των 14 νέων βίντεο του άλμπουμ, οι θαυμαστές του καλλιτέχνη κατέκλυσαν την πλατφόρμα του YouTube.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, το τελευταίο διάστημα, εκτός από το ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου, έχει καταγραφεί σημαντική αύξηση του ενδιαφέροντος στο YouTube του Ed Sheeran, αφού μόνο τους τελευταίους 2 μήνες στο κανάλι του προστέθηκαν πάνω από 3 εκατομμύρια συνδρομητές.

Η επιτυχία του καλλιτέχνη αποτυπώνεται επίσης και στα μουσικά charts της πλατφόρμας, με τον Sheeran να καταλαμβάνει 6 θέσεις στο τοπ 100 των βίντεο για την περίοδο 17-23 Φεβρουαρίου.