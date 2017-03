Συγκλονίζει η Kim Kardashian: «Ήταν έτοιμοι να με πυροβολήσουν στο κεφάλι» (video)

Δακρυσμένη και με τρεμάμενη φωνή η Kim εξιστορεί στην Khloe και στην Kourtney Kardashian πώς οι κακοποιοί, που εισέβαλαν στο δωμάτιο της στο Παρίσι τον περασμένο Οκτώβριο, την απείλησαν με όπλο και της αφαίρεσαν τα πανάκριβα κοσμήματά της.

«Είχαν το όπλο πάνω μου και ήξερα ότι είναι έτοιμοι να με πυροβολήσουν στο κεφάλι. Σας παρακαλώ έχω οικογένεια. Αφήστε με να ζήσω, τους έλεγα», εμφανίζεται να λέει η Kim στο τρέιλερ της εκπομπής ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians» που κάνει πρεμιέρα την Κυριακή.