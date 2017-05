Νέα θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η Κένταλ Τζένερ

Το περιοδικό Vogue India επικρίθηκε online για την απόφασή του να παρουσιάσει την Τζένερ, μία λευκή Αμερικανίδα, αντί για μοντέλο από την Ινδία στο εξώφυλλο του επετειακού τεύχους για τα 10 χρόνια κυκλοφορίας του.

Πολλοί ήταν εκείνοι που τόνισαν ότι είναι ακόμη ένα παράδειγμα μιας χαμένης ευκαιρίας να τιμηθούν έγχρωμες γυναίκες.

Εκπρόσωπος της Vogue αρνήθηκε πάντως να σχολιάσει τη διαμάχη. Από την άλλη, εκπρόσωποι της Κένταλ Τζένερ, μέλους της οικογένειας Καρντάσιανς, η οποία έγινε αρχικά γνωστή με την εμφάνισή της στο ριάλιτι σόου, «Keeping Up with the Kardashians» δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Σε ανάρτηση από τη Vogue ανακοινώθηκε μόνο ότι το εξώφυλλο προκάλεσε εκατοντάδες αρνητικά σχόλια, σε πολλά από τα οποία εκφράζεται δυσαρέσκεια επειδή οι υπεύθυνοι του περιοδικού δεν επέλεξαν μοντέλο από την Ινδία για τη φωτογράφηση.

«Ναι, είναι όμορφο, αλλά δεν υμνούμε λευκά/ευρωπαϊκά πρότυπα ομορφιάς... προσπαθούμε να τιμάμε γυναίκες από την Ινδία», έγραψε στο Instagram η 17χρονη Σαμπρίνα Μαρτίνεζ προσθέτοντας ότι ως έγχρωμη γυναίκα είδε τη φωτογραφία πληγώθηκε.

«Λέει ότι αυτό είναι το πρότυπο ομορφιάς, λέει ότι δεν μπορείς να είσαι η επιτομή της ομορφιάς αν δεν είσαι λευκή» δήλωσε στο CNN, συμπληρώνοντας:

«Ακόμη και αυτό το περιοδικό, το οποίο υποτίθεται ότι γιορτάζει έναν άλλο πολιτισμό, έναν άλλο τύπο ομορφιάς δεν αναγνωρίζει αυτό που υποτίθεται ότι πρέπει να στηρίζει».

Για κάποιους Ινδούς το εξώφυλλο του Vogue ήταν προσβλητική υπενθύμιση της εμμονής της χώρας με τις λευκαντικές κρέμες και το ανοιχτόχρωμο δέρμα.

Η 22χρονη Χαρνίντχ Καούρ από το Μουμπάι, υποστήριξε ωστόσο την άποψη ότι η Τζένερ φαίνεται με πιο σκουρόχρωμη επιδερμίδα στο εξώφυλλο. «Αν το συγκρίνετε με προηγούμενα εξώφυλλα, σε αυτό το εξώφυλλο εμφανίζεται με πιο μπρονζέ επιδερμίδα, πιο κοντά στο χρώμα του προσώπου των Ινδών» υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Σε μια χώρα, στην οποία δίνονται αγώνες κατά των διακρίσεων με βάση το χρώμα, όταν βλέπεις κάτι τέτοιο - είναι πολύ προσβλητικό».

Φωτογράφος του εξώφυλλου είναι ο Μάριο Τεστίνο, ενώ η φωτογράφιση έγινε στη ροζ πόλη της Ινδίας, την Τζαϊπούρ.