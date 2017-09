Ο Αντόνιο Μπαντέρας μεταμορφώνεται σε... Πάμπλο Πικάσο!

Η καλλιτεχνική καριέρα του Πάμπλο Διέγο Χοσέ Φρανθίσκο δε Πάουλα Χουάν Νεπομουθένο Μαρία δε λος Ρεμέδιος Θιπριάνο δε λα Σαντίσιμα Τρινιδάδ Ρουίθ ι Πικάσο κάλυψε μία περίοδο 80 χρόνων. Το έργο του αμφισβήτησε και επανεφηύρε τις αντιλήψεις του κόσμου για την τέχνη και τη δημιουργικότητα.

Ο καλλιτέχνης, ζωγράφος, χαράκτης, γλύπτης, ποιητής, σκηνογράφος και δραματουργός δημιούργησε περίπου 50.000 έργα, μεταξύ των οποίων είναι «Ο Γέρος Κιθαρίστας» από την Μπλε Περίοδο του, που τώρα εκτίθεται στο Ινστιτούτο Τέχνης του Σικάγου, επίσης το έργο «Γκουέρνικα» εμπνευσμένο από τον ναζιστικό βομβαρδισμό μιας μικρής ισπανικής πόλης με το ίδιο όνομα, που πρόσφατα παρουσιάστηκε στο Μουσείο Ρέινα Σοφία (Βασίλισσα Σοφία) της Μαδρίτης και «Οι Κυρίες της Αβινιόν», έργο που τώρα εκτίθεται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης.

Η προσωπική ζωή τού καλλιτέχνη ήταν εξίσου ενδιαφέρουσα. Έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα και διέσχισε μονοπάτια με συγγραφείς και καλλιτέχνες όπως οι Κοκό Σανέλ, Ανρί Ματίς, Μαρκ Σαγκάλ, Γερτρούδη Στάιν, Ζωρζ Μπρακ, Ζαν Κοκτώ.

Ο Μπαντέρας είχε προσεγγιστεί για να ενσαρκώσει τον ρόλο του Πικάσο στην ταινία «33 Días» το 2012, αλλά το φιλμ δεν ολοκληρώθηκε.

Είναι αστέρας του κινηματογράφου τόσο στις ΗΠΑ, όσο και στην πατρίδα του την Ισπανία. Μεταξύ των πιο σημαντικών αγγλόφωνων ρόλων του, είναι η συνεργασία με τον Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ στο «Spy Kids» και οι εμφανίσεις του στις ταινίες «Machete Kills», «Deperado» και «Once Upon a Time in Mexico», «The Mask of Zorro». O Αντόνιο Μπαντέρας δάνεισε τη φωνή του στον Γάτο Σπιρουνάτο, τον πρωταγωνιστή του «Puss in Boots», franchise της κινηματογραφικής σειράς animation «hrek».

«Η ιστορία της ζωής του Πάμπλο Πικάσο με έχει συνεπάρει εδώ και πολύ καιρό και έχω τόσο μεγάλο σεβασμό γι' υτόν τον άνθρωπο, ο οποίος καταγόταν επίσης από τη γενέτειρά μου, τη Μάλαγα» δήλωσε ο Μπαντέρας. «Είμαι ενθουσιασμένος που συνεργάζομαι με το National Geographic, τον Μπράιαν, τον Ρον, τον Κεν και την υπόλοιπη ομάδα της σειράς «Genius» για να αφηγηθώ μία αυθεντική ιστορία ενός από τους πιο καινοτόμους ζωγράφους στον κόσμο». Ο εκτελεστικός παραγωγός και συγγραφέας Κεν Μπίλερ θα έχει και πάλι τον ρόλο τού επιβλέποντος της σειράς και στη νέα σεζόν, τα γυρίσματα της οποίας θα γίνουν στα Fox 21 Television Studios.

Ο Μπράιαν Γκρέιζερ και ο Ρον Χάουαρντ από την Imagine Television θα είναι επίσης εκτελεστικοί παραγωγοί μαζί με τη Φράνσι Κάλφο και την Άνα Καλπ. Από την OddLot Entertainment της Madison Wells Media, εκτελεστικοί παραγωγοί θα είναι οι Τζίτζι Πρίτζκερ και Ρέιτσελ Σέιν. Ο Σαμ Σοκόλοβ και Τζεφ Κούνεϊ θα είναι οι εκτελεστικοί παραγωγοί από την EUE. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν αργότερα αυτό το φθινόπωρο και η πρεμιέρα του κύκλου προγραμματίζεται το 2018 στο National Geographic Channel.

«Ο Αντόνιο ήταν η φυσική επιλογή.

Ο ίδιος, όπως ο Πικάσο, προσεγγίζει τη ζωή χωρίς ταμπού και θα προσθέσει την αυθεντικότητα που αναζητούμε» δήλωσε ο Χάουαρντ. «Έχει τόσο ευρεία ερμηνευτική γκάμα ως ηθοποιός και θα δώσει ζωή σε αυτόν τον λαμπρό και ασυνήθιστο καλλιτέχνη». Η σειρά «Genius» (Ιδιοφυΐα) της Imagine TV και της OddLot Entertainment, τηλεοπτική ανθολογία, που σε κάθε σεζόν εστιάζει σε ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά της ανθρώπινης ιστορίας, ξεκίνησε φέτος με ένα αφηγηματικό βλέμμα 10 επεισοδίων στη ζωή τού Άλμπερτ Άινσταϊν με τον Τζέφρι Ρας να ενσαρκώνει τον διάσημο θεωρητικό φυσικό.