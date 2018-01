Time's Up: Αυτοί οι σταρ του Χόλιγουντ στηρίζουν τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης

... Πρόκειται για το Time's Up, στο οποίο μεταξύ άλλων συμμετέχουν οι βραβευμένες με Όσκαρ ηθοποιοί Ρις Γουίδερσπουν και Έμα Στόουν, η σκηνοθέτιδα Άβα Ντουβερνάι, οι τηλεοπτικοί παραγωγοί Σόντα Ράιμς και η σκηνοθέτιδα Πάτι Τζένκις. Το Time's Up στοχεύει στη δημιουργία ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει νομικά τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ για την ευαισθητοποίηση των πολιτών θα υπάρχει ολοσέλιδη καταχώρηση στην εφημερίδα New York Times και την ισπανόφωνη εφημερίδα La Opinion. Η εκστρατεία προτρέπει ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα να προβούν σε δωρεές προς το ταμείο για την νομική στήριξη των θυμάτων, ενώ σημαντικές δωρεές έχουν γίνει από σημαντικούς παράγοντες και φορείς του Χόλιγουντ.

Ένας από τους λίγους άντρες δωρητές είναι ο σκηνοθέτης Στίβεν Σπίλμπεργκ, ο οποίος δώρισε στο ταμείο μέσω του ιδρύματος Wunderkinder, που έχει ιδρύσει με την σύζυγό του Κέιτ Κάπσοου, 2 εκατ. δολάρια. Ο σκηνοθέτης Τζ Τζ Άμπραμς και η σύζυγός του Κέιτι ΜακΓκραθ δώρησαν 1 εκατ. δολάρια. Η Μέριλ Στριπ, η οποία έγινε στόχος μιας εκστρατείας στο Χόλιγουντ, που την κατηγορούσε ότι γνώριζε αλλά δεν μίλησε για τις πράξεις του Χάρβεϊ Γουάινστιν, δώρησε 500 χιλιάδες δολάρια, όπως η Ράιμς, η Γουίδερσπουν και η Τζένιφερ Άνιστον. Η παραγωγός Κάθλιν Κένεντι έδωσε για τη σύσταση του ταμείου 250 χιλ. δολάρια, ενώ η ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ δώρησε 100 χιλιάδες δολάρια όπως και η Όπρα Γουίνφρεϊ. Μια ομάδα ηθοποιών δώρισε από 50 χιλιάδες δολάρια, ανάμεσα στις οποίες η Έμα Στόουν, η Νάταλι Πόρτμαν, η Κέιτ Μπλάνσετ και η Τζέσικα Τσαστέιν.