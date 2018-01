H Όλγα Φαρμάκη με ένα look που θέλουμε να αντιγράψουμε όλες

Η Όλγα Φαρμάκη, η μία εκ των δύο δημιουργών του brand Kisterss, το πρώην κορίτσι του Θέμου στο «ΌΛΑ 8», το style icon της καρδιάς μας και η μέλλουσα παίχτρια του Survivor 2, φτιάχνει τις βαλίτσες της και αναχωρεί εντός ολίγων ημερών για τον Άγιο Δομήνικο αλλά πριν το κάνει και πατήσει το log out από το account της στο Instagram μας χαρίζει μερικές άκρως εμπνευσμένες εμφανίσεις τις οποίες μπορούμε να «αντιγράψουμε» εύκολα και απλά. Πρόσφατα ανέβασε ένα post που φοράει δύο basic κομμάτια, όπως είναι το skinny jean και το μαύρο κορμάκι (το οποίο ανήκει στο brand The C Edition και μπορείς να βρεις εδώ) έχοντας δημιουργήσει ένα σύνολο ανεπιτήδευτο και πολύ στυλάτο την ίδια στιγμή.

