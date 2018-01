Από σήμερα ο Mark Wahlberg είναι και επισήμως η πιο αντιπαθητική προσωπικότητα του Hollywood

Το Hollywood τον τελευταίο καιρό, έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από τις γνωστές πλέον καταγγελίες περί σεξουαλικών παρενοχλήσεων, οι οποίες έχουν κάπως αφαιρέσει λίγη από τη λάμψη, κάνοντάς μας να αντιληφθούμε ότι τελικά δεν είναι όλα τόσο ρόδινα.

Μετά το Harvey Weinstein και τον Kevin Spacey, ακόμη ένας star μπαίνει στο στόχαστρο, για κάτι, που μπορεί να μην είναι καταγγελία για παρενόχληση, θα σε ενοχλήσει όμως εξίσου.

Ο Mark Wahlberg λοιπόν, είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας All the Money in the World, στην οποία συμμετείχε επίσης ο Kevin Spacey και η Michelle Williams. Μετά την απομάκρυνση του Spacey, ενώ η ταινία είχε ολοκληρωθεί, ανέλαβε ο Christopher Plummer να φέρει εις πέρας τον ρόλο του Paul Getty.

