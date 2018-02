Στα 49 της, η Gillian Anderson των X-Files ποζάρει ολόγυμνη για την PETA

Η Gillian Anderson είναι η τελευταία προσθήκη στη λίστα των celebrities που «προτιμούν να βγουν γυμνές, παρά να φορέσουν γούνα». Η σταρ των X-Files (που, μετά την επιστροφή τους το 2016, βρίσκονται πλέον στην 11η σεζόν τους) συμμετέχει στην καμπάνια της φιλοζωικής οργάνωσης PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) εναντίον της χρήσης γούνας στη βιομηχανία της Μόδας.

