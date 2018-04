Στο 52ο Φεστιβάλ Τζαζ στο Μοντρέ και ο...Τζόνι Ντεπ!

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι στο Φεστιβάλ, που διεξάγεται στις όχθες της Λίμνης της Γενεύης θα εκπροσωπηθούν η ροκ και η πανκ μουσική από τους Deep Purple, Van Morrison, Iggy Pop και τους Hollywood Vampires, τη μπάντα του ηθοποιού Τζόνι Ντεπ. Για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ προσκαλούνται ο Αυστραλός ροκ σταρ, Νικ Κέιβ και ο Αμερικανός Τζακ Γουάιτ, πρώην μέλος των White Stripes. Ο Τζον Κέιλ ο Ουαλός μουσικός, συνθέτης, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος «The Velvet Underground» θα εμφανιστεί επίσης για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ της ελβετικής πόλης. Από το 1967, το Φεστιβάλ Τζαζ στην πόλη, στις όχθες της Λίμνης της Γενεύης φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής ιστορίας. Παρά τον τίτλο του ως φεστιβάλ τζαζ, περιλαμβάνει συναυλίες όλων των ειδών, όπως rock, blues, folk και r&b.

Τρεις λάτρεις της τζαζ από το Ελβετικό Γραφείο Τουρισμού δημιούργησαν τότε ένα τριήμερο φεστιβάλ, η διάρκεια του οποίου είναι σήμερα 15 ημέρες και προσελκύει κάθε χρόνο περίπου 250.000 θεατές. Επέλεξαν την πόλη Montreux, γνωστή ως το «Μαργαριτάρι της Ελβετικής Ριβιέρας» που παρείχε την κατάλληλη ατμόσφαιρα για να επικοινωνήσουν οι θαυμαστές της τζαζ. Δυστυχώς η αρχική τοποθεσία διεξαγωγής του Φεστιβάλ, το Καζίνο του Μοντρέ καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1971. Ο Φρανκ Ζάππα έδινε συναυλία στο Καζίνο της πόλης με το συγκρότημά του Mothers of Invention. Κατά τη διάρκεια ερμηνείας του τραγουδιού King Kong, εκτοξεύθηκε από τη μεριά των θεατών ένα βεγγαλικό, από το οποίο πήρε φωτιά η εύφλεκτη οροφή της αίθουσας και αμέσως όλο το κτιριακό συγκρότημα του Καζίνο τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε ολοσχερώς.

Το γεγονός ενέπνευσε τους Deep Purple και έγραψαν το πιο γνωστό κομμάτι τους «Smoke on the Water». Οι Alice in Chains, Queens of The Stone Age, Nine Inch Nails, Aloe Blacc, Rag' N' Bone, Massive Attack, The Vaccines, Jamiroquai, Zucchero είναι μερικοί ακόμη από τους πολλούς καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στις σκηνές του Φεστιβάλ. Η Σαρλότ Γκενσμπούργκ στο Μοντρέ θα παρουσιάσει το πέμπτο της άλμπουμ. Σε ό,τι αφορά τη jazz, blues, soul και funk, το Φεστιβάλ θα φιλοξενήσει τους Γκρέγκορι Πόρτερ, Τσικ Κορία, Μπραντ Μελντό, Κάρλα Μπλέι, Τζέισον Μοράν και Κόρεϊ Χένρι.