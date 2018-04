Μισέλ Ουίλιαμς και Τζούλιαν Μουρ στο remake της ταινίας «After the Wedding»

Η Μισέλ Ουίλιαμς θα πρωταγωνιστήσει μαζί με τη Τζούλιαν Μουρ στο remake της δανικής ταινίας «After the Wedding» (Μετά τον γάμο), αναφέρουν οι πηγές του Variety. Ο Joel B. Michaels και ο Silvio Muraglia θα είναι παραγωγοί του φιλμ που βασίζεται στην ομότιτλη υποψήφια για Όσκαρ ταινία του 2006, που σκηνοθετήθηκε από την Susanne Bier και πρωταγωνίστησε ο Mads Mikkelsen. Το remake της ταινίας παρακολουθεί τη διευθύντρια ενός ινδικού ορφανοτροφείου που βρίσκεται στα πρόθυρα της χρεοκοπίας και ανακαλύπτει ότι η οργάνωσή της πρόκειται να λάβει μια μεγάλη φιλανθρωπική δωρεά από μια Αμερικανίδα πλούσια επιχειρηματία.

Η διευθύντρια του ορφανοτροφείου θα αναγκαστεί να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη, στο παρελθόν που προσπάθησε να ξεχάσει. Η Μουρ θα υποδυθεί την πλούσια επιχειρηματία που γρήγορα αποδεικνύεται ότι δεν είναι η κατάλληλη για να στηριχθεί κάποιος πάνω της και η Ουίλιαμς θα ερμηνεύσει τον ρόλο της διευθύντριας του ορφανοτροφείου. Η ταινία ανακοινώθηκε φέτος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και η παραγωγή της θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα. Η Ουίλιαμς ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα για τους ρόλους της στην ταινία «All the Money in the World» και τη μεγάλη εμπορική επιτυχία «The Greatest Showman» οι εισπράξεις από την οποία σε παγκόσμιο επίπεδο ανήλθαν σε 424 εκατ. δολάρια.