Ένα μοναδικό τατουάζ για τις μαμάδες με παιδιά με σύνδρομο Down

Τον Οκτώβριο, η Mica May συναντήθηκε με διάφορες μαμάδες που κάποιο από τα παιδιά τους έπασχαν από σύνδρομο Down. Παρόλο που η May είχε ήδη γνωρίσει τις Heather Avis, Liz Plachta, και Lisa Eicher στο διαδίκτυο, αυτή ήταν η πρώτη φορά που πέρασαν χρόνο μαζί από κοντά. Η σύνδεσή τους έγινε αμέσως.

Διαβάστε περισσότερα στο Mothersblog.gr