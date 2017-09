Κολατσιό για το σχολείο: Σπιτικά κρουασανάκια της μαμάς μου

Εντάξει, θα φτιάξεις και τοστάκι..., θα φτιάξεις και σάντουιτς..., θα φτιάξεις και το αγαπημένο κέικ βανίλιας..., θα τα στείλεις στο σχολείο και κάπου λίγο πριν συμπληρωθεί ο μήνας (να μην σου πω το εικοσαήμερο), θ’ αρχίσει η γκρίνια του ... «Πάλι το ίδιο κολατσιό;» The story of my life ή όπως αλλιώς το ονομάζω εγώ... «ιστορίες καθημερινής mamatsita(s)«!!! Θα προσπαθήσω να διευκολύνω λιγουλάκι τα πράγματα! Σήμερα θα φτιάξουμε μία από τις αγαπημένες λιχουδιές των παιδιών μου. Κρουασανάκια!

Ένα εύκολο ζυμαράκι που με δύο – τρεις κινήσεις μετατρέπεται σε πεντανόστιμες μπουκίτσες που λατρεύουν τα παιδιά. Μας τις έφτιαχνε κι η δική μου μαμά όταν ήμασταν μικρά κι είχαμε... ανάγκη. Τώρα πια αν την ρωτήσεις θα σου πει... «Αν ήξερα πως θα βάλετε τόσα κιλά πάνω σας, δεν θα επέμενα τότε τόσο πολύ.» Μπράβο μαμά ευχαριστούμε! Τέλος πάντων, μαζί με τα κιλά μας έμεινε κι αυτή η απίθανη γεύση.

Διαβάστε περισσότερα στο Mothersblog.gr