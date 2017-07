Τουρνουά τένις Γουίμπλεντον: Αυτό είναι το παλαιότερο πρωτάθλημα αντισφαίρισης

Κάθε χρόνο εκατοντάδες παίκτες παίρνουν μέρος στη διοργάνωση του Γουίμπλεντον.

Το Τουρνουά του Γουίμπλεντον είναι το πιο παλιό στην ιστορία και αναμφισβήτητα αυτό με τη μεγαλύτερη αίγλη.

Για το λόγο αυτό η GOOGLE τιμά τα 140 χρόνια.

Το τουρνουά του Γουίμπλεντον (αγγλικά: The Championships, Wimbledon) γνωστό και ως Γουίμπλεντον είναι το παλαιότερο πρωτάθλημα στην αντισφαίριση και το πιο γνωστό. Ξεκινάει στο τέλος Ιουνίου και ολοκληρώνεται ως τον Ιούλιο. Η διοργάνωση λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις του All England Lawn Tennis and Croquet Club στο Ουίμπλεντον της Αγγλίας. Το τουρνουά αντισφαίρισης του Ουίμπλεντον αποτελεί ένα από τα 4 Γκραν Σλαμ. Ο μεγαλύτερος σε διάρκεια τελικός που έγινε ποτέ ήταν στο απλό των ανδρών στις 5 Ιουλίου του 2009.

Δείτε το Doodle της Google:

Είναι «διάσημο» και για τα φροντισμένα γήπεδα στα οποία διεξάγεται. Όλα έχουν γρασίδι συγκεκριμένου πάχους που επιτρέπει τη γρήγορη κίνηση στους παίκτες.

Το Τουρνουά Τένις του Γουίμπλεντον διεξάγεται κάθε χρόνο τη Δευτέρα μεταξύ της 20ης και 26ης Ιουνίου, έξι εβδομάδες πριν από την πρώτη Δευτέρα του Αυγούστου.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ DOODLE ΤΗΣ GOOGLE

Η διοργάνωση διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του All England Lawn Tennis and Croquet Club στο Γουίμπλεντον της Αγγλίας.

Στους νικητές της διοργάνωσης απονέμονται τρόπαια και χρηματικά έπαθλα. Στον νικητή του απλού ανδρών απονέμεται το ασημένιο κύπελλο που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1887 και φέρει την επιγραφή «All England Lawn Tennis Club Single Handed Championship of the World». Το αντίστοιχο τρόπαιο που απονέμεται στη νικήτρια του απλού γυναικών είναι ο ασημένιος δίσκος Venus Rosewater Dish, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1886. Στους νικητές των ζευγαριών απονέμονται επίσης ασημένια κύπελλα. Στους δευτεραθλητές κάθε κατηγορίας απονέμονται ασημένιοι δίσκοι.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ