MWC 2017: Τι θα δούμε στο φετινό μεγάλο ραντεβού των ψηφιακών τεχνολογιών

Τα τελευταία χρόνια, το MWC ξεκινά την τελευταία Δευτέρα του Φεβρουαρίου και διαρκεί τέσσερις ημέρες, αν και ουσιαστικά ξεκινά μία ημέρα νωρίτερα οπότε και γίνονται οι περισσότερες παρουσιάσεις συσκευών, όπως θα συμβεί φέτος, για παράδειγμα, με το λανσάρισμα του P10, της νέας «ναυαρχίδας» της Huawei ή το G6 της LG και τα νέα smartphones της Lenovo αλλά και της Nokia που επιστρέφει. Στο διάστημα μεταξύ 27 Φεβρουαρίου και 2 Μαρτίου τις πύλες της Fira Gran Via αναμένεται να περάσουν περισσότεροι από 101.000 επισκέπτες, στους οποίους περιλαμβάνονται τα περισσότερα από τα κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας αγοράς ψηφιακών τεχνολογιών.

Το MWC ξεκίνησε να πραγματοποιείται από τη δεκαετία του ’90, ενώ παλαιότερα ονομαζόταν GSM World Gongress και στη συνέχεια 3GSM World Congress και πραγματοποιείτο στις Κάννες της Γαλλίας πριν μετακομίσει το 2006 στη Βαρκελώνη, η οποία αργότερα ονομάστηκε και Mobile World Capital από το GSM Association (GSMA), την παγκόσμια ένωση των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας που έχει αναλάβει πλέον και τη διοργάνωση του Mobile World Congress.

Δύο σημεία που έχουν ενδιαφέρον είναι κατ’ αρχήν ότι το MWC δεν είναι μόνο μία έκθεση προϊόντων και λύσεων. Ταυτόχρονα, «τρέχει» και ένα μεγάλο συνέδριο με κορυφαίους ομιλητές. Για παράδειγμα, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε δει τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ (Facebook), τον Έρικ Σμιντ (Google) ή τον Στιβ Μπάλμερ (Microsoft), ενώ φέτος θα δούμε τον Ριντ Χέιστινγκς (Netflix). Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι το MWC ξεκίνησε μεν με έμφαση στην κινητή τηλεφωνία, αλλά πλέον και με δεδομένο ότι τα smartphones «εμπλέκονται» σε κάθε έκφανση της καθημερινότητας μας, το MWC προσελκύει όλο το φάσμα των ψηφιακών τεχνολογιών.

Στη φετινή διοργάνωση οι μέχρι τώρα ενδείξεις είναι ότι ένα από τα πιο «καυτά» θέματα θα είναι το 5G, η 5η γενιά κινητής τηλεφωνίας, η οποία όλο και πλησιάζει και οι πάροχοι προετοιμάζονται για να την υποδεχτούν. Οι αλλαγές που θα φέρει είναι αρκετές αλλά θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον μέχρι το 2020 που αναμένεται πως θα ξεκινήσει η εμπορική διάθεση. Βέβαια, η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει και στη Βαρκελώνη αναμένεται να υπάρξουν πολλές ανακοινώσεις παρουσιάσεις.

Το άλλο ακρωνύμιο που ακούγεται εντόνως και στο MWC και είναι βέβαιο ότι θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα και φέτος είναι εκείνο του ΙοΤ (Internet of Things). Άπαντες οι συσκευές αποκτούν δυνατότητα δικτύωσης, τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παίζουν σημαντικό ρόλο στη δικτύωση αυτή και στο MWC 2017 αναμένεται να δούμε πολλά νέα προϊόντα και λύσεις που αξιοποιούν τη φιλοσοφία του «όλα δικτυωμένα». Σημειωτέον πως οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες είναι εκεί και θα δούμε αυτόνομα και «έξυπνα» αυτοκίνητα, όπως θα δούμε και δεκάδες gadgets. Επίσης, η χρήση smartphones και άλλων gadgets για πληρωμές αναμένεται να είναι ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης. Όπως θα είναι, φυσικά, και τα ζητήματα ασφάλειας που εμφανίζονται λόγω αυτής της τεράστιας δικτύωσης που υπάρχει.

Ένας άλλος τομέας στον οποίο θα δοθεί μεγάλη έμφαση είναι αυτός της «μεικτής» πραγματικότητας. Virtual Reality αλλά και Augmented Reality θα βρεθούν στο προσκήνιο με το ζητούμενο είναι να εντοπιστεί ο τρόπος εκείνος που θα κάνει τη συγκεκριμένη κατηγορία δημοφιλή στο ευρύ κοινό.

Επίσης, αναμένεται να δούμε αρκετές ρομποτικές λύσεις, που είναι μία από τις τελευταίες τάσεις, όπως και καλύτερη αξιοποίηση λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, στόχος των οποίων είναι να προσφέρουν περισσότερο προσωποποιημένες λύσεις στους χρήστες αλλά και στις εταιρείες τη δυνατότητα να συγκεντρώνουν καλύτερα δεδομένα.

Τέλος, το φετινό MWC θα είναι ένα ακόμη συνέδριο όπου στο επίκεντρο θα βρεθεί το περιεχόμενο και η διαχείριση του. Δεν είναι τυχαίο ότι κεντρικός ομιλητής είναι ο Ριντ Χέιστινγκς, ο διευθύνων σύμβουλος του Netflix, της γνωστής πλατφόρμας συνδρομητικής πρόσβασης σε video περιεχόμενο.

Το φετινό MWC έχει αρκετές νέες εκδηλώσεις όπως είναι το Women4Tech, ενώ πολύ ενδιαφέρον θα είναι και το 4YFN (4 years from now), ένα από τα καλύτερα συνέδρια για startups που πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια. Όπως θα είναι και το NexTech, όπου σε ένα από τα halls του Fira Gran Via θα παρουσιάζονται οι τελευταίες και οι περίεργες τεχνολογικές καινοτομίες.

