Έντονο το ελληνικό στοιχείο στο MWC 2017

Αποστολή στη Βαρκελώνη: Δημήτρης Μαλλάς

Η φετινή συμμετοχή με ελληνικό περίπτερο είναι η 5η συνεχόμενη χρονιά, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι το MWC (27 Φεβρουαρίου – 2 Μαρτίου 2017) θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα συνέδρια – εκθέσεις στην παγκόσμια αγορά των ψηφιακών τεχνολογιών, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο την αφρόκρεμα του κλάδου σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο αριθμός των επισκεπτών στις εγκαταστάσεις της Fira Gran Via της Βαρκελώνης αναμένεται να ξεπεράσει φέτος τις 101.000.

Είναι χαρακτηριστικό ότι παρουσία στο περίπτερο θα έχουν 16 ελληνικές καινοτόμες εταιρείες και οργανισμοί, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι τουλάχιστον 5 ακόμη ελληνικές εταιρείες θα έχουν αυτόνομη παρουσία στους εκθεσιακούς χώρους, όπως επίσης 4 ακόμη startups θα δηλώσουν παρών στο 4YFN, την παράλληλη εκδήλωση για τις νεοφυείς επιχειρήσεις που διοργανώνεται το ίδιο χρονικό διάστημα. Επίσης, την ελληνική αποστολή θα συμμετέχουν και στελέχη από αρκετές ακόμη επιχειρήσεις με στόχο να πραγματοποιήσουν με επαφές με πιθανούς πελάτες και συνεργάτες από ολόκληρο τον κόσμο.

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στους ομιλητές των συνεδριακών εκδηλώσεων περιλαμβάνεται και Έλληνας υπουργός και πιο συγκεκριμένα ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς.

Η ελληνική συμμετοχή συνδιοργανώνεται από το Enteprise Greece με την υποστήριξη του Συνδέσμου Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) με την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και του Corallia ως συντονιστή των mi-Cluster, si-Cluster και gi-Cluster, gi-Cluster, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας για συμμετοχή στα μεγάλα διεθνή γεγονότα της τεχνολογίας, και μεγάλο χορηγό τη Eurobank. Η αποστολή στο MWC έχει την υποστήριξη της ελληνικής Πολιτείας και τελεί υπό την αιγίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Την ελληνική αποστολή υποστηρίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μέσω της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Την υποστηρίζουν, επίσης, η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και η Περιφέρεια Αττικής.

Χορηγός επικοινωνίας είναι η DPG και το CNN Greece.

Η λίστα των ελληνικών εταιρειών που θα έχουν παρουσία στο περίπτερο της Ελλάδας στο Hall 8.1 περιλαμβάνει τις: Accesspal, Apifon, Cross Mobile, Cytech, ΔΑΕΜ, Echoleap, Going Up, Motivian, M-Stat, Motivian, Park Guru, Pitchstor, Plustic, Pobuca, Regate, Softweb Synaphea, Telenavis, Upcom, Vidavo και Warply.

Παράλληλα, όμως, υπάρχουν και ελληνικές εταιρείες που συμμετέχουν με δικά τους περίπτερα όπως είναι η Adaptit, η AMD Telecom, η Channel VAS, η Intracom Telecom, η M&T που θα παρουσιάσει τις συσκευές Fluo και η Upstream. Επίσης, στο 4YFN (4 Years For Now), μία εκδήλωση που απευθύνεται στα startups θα υπάρχει φέτος σημαντική ελληνική παρουσία, καθώς έχουν δηλώσει ότι θα συμμετέχουν 4 ελληνικά σχήματα (Cross Mobile, Istmos, Routee και Think Silicon).

