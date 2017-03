MWC 2017: Οι Έλληνες έκαναν αισθητή την παρουσία τους στη Βαρκελώνη

Αποστολή στη Βαρκελώνη

Όπως αναφέρει ο Βαγγέλης Αντωνιάδης, αρχηγός της ελληνικής αποστολής και διευθύνων σύμβουλος της Cytech, «η 5η παρουσία της Ελλάδας σε αυτό το μεγάλο τεχνολογικό γεγονός ολοκληρώθηκε με σημαντικές επιτυχίες τόσο για τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν όσο και για τη χώρα. Με περισσότερες από 300 συναντήσεις οι εταιρείες μας ήρθαν σε επαφή με συνεργάτες και πελάτες από όλο τον κόσμο. Επίσης, η χώρα τόσο με την παρουσία της πολιτείας όσο και με την υποστήριξη σύσσωμου του επιχειρηματικού κόσμου έδειξε τη διάθεση της να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στο χώρο της τεχνολογίας τα επόμενα χρόνια» προσθέτει ο κ. Αντωνιάδης, ο οποίος ανανέωσε το ραντεβού του για το MWC 18, εκτιμώντας ότι η επόμενη αποστολή θα έχει περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις, startups και ερευνητικά ιδρύματα.

Η ελληνική συμμετοχή συνδιοργανώθηκε από το Enteprise Greece με την υποστήριξη του Συνδέσμου Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) με την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και του Corallia και μεγάλο χορηγό την Eurobank, ενώ χορηγός επικοινωνίας ήταν η DPG.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Enterprise Greece, Χρήστο Στάικο «Στην σημαντική αυτή για τον κλάδο έκθεση, οι ελληνικές μικρές και μεσαίες εταιρίες, αλλά και startups, παρουσίασαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στο διεθνές κοινό. Συνεχίζουμε την προσπάθεια και με άλλες εξειδικευμένες διεθνείς δράσεις εντός του 2017, στο πλαίσιο μιας ενιαίας στρατηγικής εξωστρέφειας και προβολής του δυναμικού και καινοτόμου αυτού κλάδου».

Στο ελληνικό περίπτερο παρουσία είχαν οι Accesspal, Apifon, Cross Mobile, Cytech, ΔΑΕΜ, Echoleap, Going Up, Motivian, M-Stat, Motivian, Park Guru, Pitchstor, Plustic, Pobuca, Regate, Softweb Synaphea, Telenavis, Upcom, Vidavo και Warply. Επίσης, στο 4YFN (4 Years For Now), μία εκδήλωση που απευθύνεται στα startups συμμετείχαν 4 ελληνικά σχήματα (Cross Mobile, Istmos, Routee και Think Silicon).

«Με τη φετινή αποστολή στο MWC 2017 η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα ψηφιακής τεχνολογίας επαναπροσδιορίζει τη θέση της στο χάρτη της διεθνούς οικονομίας» σημείωσε στο CNN Greece ο Γιάννης Σύρρος, γενικός διευθυντής του ΣΕΠΕ, ο οποίος συμμετείχε στην αποστολή, επισημαίνοντας πως «οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις της παγκόσμιας αγοράς.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι στο φετινό MWC συμμετείχαν με δικό τους περίπτερο και άλλες ελληνικές εταιρείες, όπως είναι η Adaptit, η AMD Telecom, η Channel VAS, η Intracom Telecom, η M&T (συσκευές Fluo) και η Upstream. Η εταιρεία με τις περισσότερες συμμετοχές είναι η Intracom Telecom, η οποία φέτος παρουσίασε λύσεις για την έξυπνη διασύνδεση πόλεων και τη διαχείριση και δημιουργία εσόδων για φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα.

