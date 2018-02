Η Huawei παρουσιάζει το νέο P smart μαζί με μια καμπάνια-έκπληξη εν όψει του Αγίου Βαλεντίνου

Στο πλαίσιο εκδήλωσης για εκπροσώπους του Τύπου η Huawei παρουσίασε το ολοκαίνουριο Huawei P smart, την πρώτη της mid-range συσκευή με Full View Screen στα 249 Ευρώ, ένα απτό παράδειγμα του στόχου της Huawei να κάνει προσιτή την εμπειρία της οθόνης Full View 18:9 σε περισσότερους καταναλωτές διατηρώντας ταυτόχρονα κορυφαίο σχεδιασμό και ποιότητα κατασκευής.

Στο πλαίσιο αυτό το P smart αποδεικνύει με τον πλέον εμφατικό τρόπο πως ένα smartphone με οθόνη που καταλαμβάνει μεγαλύτερη επιφάνεια σε σχέση με το κανονικό στην πρόσοψή του, μπορεί να προσφέρει άνετο κράτημα, υιοθετώντας κορυφαίο σχεδιασμό.

Κατασκευασμένο από αλουμίνιο και προσφέροντας μοναδική αίσθηση στην αφή, το Huawei P smart κρύβει μέσα του τον οκταπύρηνο επεξεργαστή Kirin 659, πλαισιωμένο από 3 GB RAM, αποτελώντας έτσι τον ιδανικό συνδυασμό στυλ και τεχνολογίας. Είναι εφοδιασμένο με αποκλειστικό αλγόριθμο διόρθωσης ατελειών, έλεγχο μέσω χειρονομίας και άλλες λειτουργίες τελευταίας γενιάς, ενώ ο έλεγχός του γίνεται παιχνίδι χάρη στο ολοκαίνουριο λειτουργικό σύστημα EMUI 8.0 που είναι σχεδιασμένο ειδικά για συσκευές με οθόνη FullView.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την έρευνα που διενήργησε η IPSOS και ενέπνευσε την καμπάνια της Huawei εν όψει της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου.

Η έρευνα «Smart(phone) Relationships» διενεργήθηκε σε 12 χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία, Δανία, Ελλάδα, Κροατία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβενία, Τουρκία και Τσεχία) με στόχο να εξετάσει τη σχέση των ανθρώπων με τα smartphones τους και αποτέλεσε τη βάση της καμπάνιας #AddictedToYou μέσω της οποίας η Huawei παρουσιάζει τον ρόλο των smartphones στην καθημερινότητά μας, παρακινώντας την ίδια στιγμή το κοινό να περνά περισσότερο χρόνο με τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Η ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου είναι η ιδανική αφορμή για τη Huawei ώστε να περάσει το μήνυμα της καμπάνιας, την αξιοποίηση του χρόνου μας δηλαδή, παρέα με εκείνους που αγαπάμε. Η ιδέα του #AddictedToYou μάλιστα αποτελεί τη συνέχεια της χριστουγεννιάτικης καμπάνιας #BePresent από το 2016, όταν η Huawei ενθάρρυνε τους καταναλωτές να αφήσουν τα smartphones τους στην άκρη και να αφιερωθούν στην οικογένεια, τους φίλους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα.

Οι καινοτόμες ενέργειες της Huawei στον κλάδο των smartphones σε συνδυασμό με τη σημαντική επένδυσή της σε Έρευνα και Ανάπτυξη συνετέλεσαν στην ανάπτυξή της εταιρείας σε παγκόσμιο επίπεδο. Όπως δήλωσε ο κ. Lin Bing, Country Manager, Devices - Huawei Ελλάδος « Η Huawei μετά από μια επιτυχημένη στρατηγική 2 ετών βρέθηκε τον Δεκέμβριο στην 1η θέση με μερίδιο αγοράς 24,7% - από μόλις 4,2% το 2015 - ενώ παρουσίασε ταυτόχρονα εντυπωσιακή άνοδο και στο brand consideration το οποίο αποδεικνύει στην πράξη την αναγνώριση από το καταναλωτικό και τη δυναμική της εταιρείας στην Ελλάδα».

Το 2017 αποτελεί ορόσημο για το success story της Huawei και το νέο έτος έχει μπει εξίσου δυναμικά δίνοντας νέα ώθηση στην στρατηγική ανάπτυξης. Με καινούριες συσκευές, νέες καμπάνιες, πραγματικά πελατοκεντρικό after sales service με δωρεάν Pick Up & Return ή Same Day repair με επίσκεψη σε ένα από τα official centers σε Αθήνα ή Πάτρα, η εταιρεία ενισχύει ακόμα περισσότερο τη σχέση της με το καταναλωτικό κοινό, εμβαθύνοντας στον τρόπο με τον οποίο αυτό χρησιμοποιεί το smartphone του, απόδειξη του γνήσιου ενδιαφέροντός της και της ειλικρινούς προσπάθειάς της να κατανοήσει τα «θέλω» και τις ανάγκες του και να καταστεί ένα πραγματικό premium love brand.