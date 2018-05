Το πρώτο ελληνικό marketplace δημιουργούν τα Public

«Δημιουργούμε το Amazon της Ελλάδας» σημείωσε κατά τη διάρκεια της σχετικής παρουσίασης ο διευθύνων σύμβουλος της γνωστής αλυσίδας καταστημάτων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, Χρήστος Καλογεράκης. Σύμφωνα με τον τελευταίο, η επένδυση που έχουν κάνει μέχρι τώρα τα Public στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι άμεσες επενδύσεις για τον ίδιο λόγο θα φθάσουν στα 1,2 εκατ. ευρώ. Σημείωσε δε ότι το 20% των πωλήσεων των Public γίνεται πλέον online.

Πρακτικά, το Public.gr, ένα από τα δημοφιλέστερα ηλεκτρονικά καταστήματα στην Ελλάδα με περισσότερους από 41 εκατ. επισκέψεις το 2017, εξελίσσεται σε ένα τεράστιο διαδικτυακό «εμπορικό κέντρο» που φιλοξενεί μικρά και μεγάλα ελληνικά καταστήματα. Επιπλέον, η προϊοντική γκάμα του public.gr εμπλουτίζεται και οι επισκέπτες θα μπορούν να αγοράσουν βρεφικά είδη, είδη σπιτιού και smart living, είδη γυμναστικής και αθλητισμού, προσωπικής φροντίδας, χόμπι και ελεύθερου χρόνου, αυτοκινήτου και μηχανής, ταξιδιού και εποχικά.

Σύμφωνα με τον κ. Καλογεράκη, υπάρχουν συμφωνίες με 47 καταστήματα, εκ των οποίων 20 έχουν ήδη υλοποιηθεί και τα προϊόντα αυτών είναι ήδη διαθέσιμα στο public.gr, ενώ η «ενσωμάτωση» των υπολοίπων θα γίνει σταδιακά μέχρι το τέλος του μήνα. Σημειωτέον πως τα προϊόντα των συνεργαζόμενων καταστημάτων προβάλλονται μέσα στις σελίδες του public.gr, με αναφορά στο κάθε κατάστημα, με τον καταναλωτή να χρησιμοποιεί το καλάθι του ηλεκτρονικού καταστήματος των Public για την πληρωμή. Η παραγγελία αποστέλλεται πάντως από το κάθε κατάστημα. Κάθε ένα από τα συνεργαζόμενα καταστήματα καταβάλλει ένα μηνιαίο τέλος στα Public ύψους 39 ευρώ τον μήνα, ενώ το πλάνο είναι ο αριθμός των καταστημάτων να διευρυνθεί, αν και η επιλογή να γίνεται με αρκετά αυστηρά και ποιοτικά κριτήρια.

Χρήστος Καλογεράκης

Οι πρώτες συνεργασίες αφορούν μεταξύ άλλων σε εταιρίες όπως οι: Baby City, Blue Green, GRC TECH, Just Baby, Kiddo, Kidscom, Koolfly, Lapin House, Medisana, Mother Vision, Munchkin, One of One, Outdoor Market, Peramax, Power Force, Safe Bebe, Terramare, Tsirikos, Unigreen, Visual Store, Zakcret Sports, Zeus και Δημητριάδης.

«Αυτή τη στιγμή, ένα σημαντικό μέρος των αγορών που πραγματοποιούν οι Έλληνες γίνεται από sites του εξωτερικού, ενώ μπορεί κανείς να βρει τα ίδια και καλύτερα προϊόντα από εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Παράλληλα, μέσα από αυτές τις συνεργασίες δημιουργείται ένας τεράστιος κόσμος online επιλογών για τους πελάτες μας» επεσήμανε ο κ. Καλογεράκης.

Για τη δημιουργία του marketplace, τα Public συνεργάστηκαν με τη διεθνή εταιρεία Mirakl, η οποία διαθέτει πολύχρονη εμπειρία 45 και πλέον ετών σε θέματα marketplace έχοντας συνεργαστεί με κορυφαίoυς retailers ανά τον κόσμο, όπως Best Buy, Walmart, Fnac-Darty κ.ά.

Πηγή: Cnn.gr