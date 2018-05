Το όργιο φοροδιαφυγής της Sportingbet, ο Ροδόλφος Οντόνι και τα... κοτοπουλάδικα

Ας πάρουμε το παράδειγμα κάποιων άλλων εταιρειών για να δείτε τι γίνεται. Για να καταλάβετε λοιπόν τι συμβαίνει, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του 2016 και το 2017 η Stoiximan για παράδειγμα κατέβαλε φόρους τουλάχιστον 38 εκατομμυρίων το χρόνο.

Εδώ είναι προφανές ότι κάτι δεν πάει καλά διότι η Sportingbet με βάση αυτά που δηλώνει κινείται στο 3% της αγοράς και έχει μικτά έσοδα 9.28εκ. τον χρόνο, δηλαδή 750-800 χιλιάδες τον μήνα τη στιγμή που τα ιστορικά επίσημα στοιχεία της συνηγορούν ότι έχει μερίδιο 15-20% στην πραγματικότητα (επομένως δηλώνει το 1/5, 1/6 από αυτά που βγάζει)

Έτσι λοιπόν η εταιρεία πίσω από την οποία βρίσκεται ο αξιότιμος κ. Οντόνι το 2017 πλήρωσε λίγο πάνω από 3 εκ. σε φόρους αντί για 15-18εκατ.!!!. Και αυτή είναι μια ιστορία που επαναλαμβάνεται από το 2010.

Τώρα βέβαια ο κ. Οντόνι διατείνεται ότι έχει αποχωρήσει από το χώρο του στοιχήματος και ασχολείται με κοτοπουλάδικα (εμφανίζεται να ασχολείται με ένα ταχυφαγείο στην Αγία Παρασκευή) και με ξενοδοχεία.

Για να πάμε το ζήτημα ακόμα πιο βαθιά, θυμίζουμε ότι τον Ιανουάριο του 2018, αποκαλύφθηκε ότι η εταιρεία αθλητικού στοιχηματισμού και τυχερών παιχνιδιών GVC Holdings PLC ανακοίνωσε ότι μια από τις θυγατρικές του ομίλου που λειτουργεί με ελληνική άδεια έλαβε ειδοποίηση για φορολογική οφειλή 186,77 εκατ. για την περίοδο 2010 και 2011, όταν ανήκε στην Sportingbet (πριν από την εξαγορά της από τη GVC το 2013).

Να το κάνουμε χειρότερο;

Η Sporting Odds (Sportingbet, Bwin, Vistabet) δηλώνει σταθερά κάθε χρόνο συνολικά μικτά έσοδα 3-6 εκ. ευρώ στη χώρα μας, στα επίσημα στοιχεία της που δημοσιεύονται στην Αγγλία «ομολογεί» πως έχει έσοδα τουλάχιστον 30-40 εκατ. ευρώ κάθε χρόνο από την Ελλάδα! Αν ισχύει κάτι τέτοιο, αυτόματα σημαίνει πως φοροδιαφεύγει σταθερά πάνω από 10 εκατ. ευρώ τον χρόνο εδώ.

Προς το παρόν πάντως δεν έχει υπάρξει κάποια αντίδραση από τις ελεγκτικές αρχές για αυτή την περίπτωση.

Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά το παρελθόν της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής με αριθμούς και στοιχεία.

Η φοροδιαφυγή της Sportingbet στην Ελλάδα από το 2010 ως σήμερα: 60 - 65 εκατ. ευρώ δεν αποδόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο!

To brand της Sportingbet (μέσα από τις ιστοσελίδες Sportingbet.com και Sportingbet.gr) δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, προσφέροντας υπηρεσίες online στοιχηματισμού και άλλων διαδικτυακών τυχερών παιγνίων στο ελληνικό κοινό.

Επί σειρά ετών άνηκε στην Αγγλική εταιρία Sportingbet Plc η οποία και την εκμεταλλευόταν διεθνώς. Από το 2007 η εκμετάλλευση στην Ελλάδα γίνεται σε συνεργασία με την Centric A.E. του Ροδόλφο Οντόνι που ανέλαβε την εκπροσώπηση και την προώθηση του brand της Sportingbet στην Ελλάδα με εντυπωσιακά αποτελέσματα (http://www.capital.gr/story/373188)

Έως το 2011 η αγορά διαδικτυακών παιγνίων δεν είχε ρυθμιστεί από την Ελληνική Δημοκρατία. Αυτό έγινε τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς με τον Ν. 4002/2011 που έβαλε τις βάσεις για το άνοιγμα της αγοράς των διαδικτυακών παιγνίων. Επειδή δε η διαδικασία αδειοδότησης όπως προβλέπεται από τον Ν. 4002/2011 απαιτεί αρκετό χρόνο και οργάνωση (με αποτέλεσμα να εκκρεμεί από τότε) για να μην συνεχιστεί η απώλεια εσόδων για το ελληνικό κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών με την ΠΟΛ. 1248 (13/12/2011) αποφάσισε την εκκίνηση μεταβατικής περιόδου (σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 50 του Ν. 4002/2011) του Νόμου από την 01/01/2012.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1248 όσες εταιρίες δήλωναν συμμετοχή στο μεταβατικό καθεστως μέσα στις 18 ημέρες που απέμεναν ως το τέλος του χρόνου, θα είχαν το δικαίωμα να δραστηριοποιούνται νόμιμα στην ελληνική αγορά, πληρώνοντας φόρο 30% επί των μικτών εσόδων τους (GGR) μέχρι να εκδοθούν μόνιμες άδειες.

Επιπλέον οι εταιρείες αυτές θα έπρεπε να καταβάλουν αναδρομικά το 30% των μικτών τους εσόδων από την Ελλάδα για τα έτη 2010 και 2011.

Το μικρό χρονικό διάστημα που μεσολαβούσε (18 ημέρες, περίπου οι μισές εργάσιμες) και η υψηλή αναδρομική φορολογία είχαν ως αποτέλεσμα να δηλώσουν υπαγωγή στο μεταβατικό καθεστώς 24 εταιρίες- οι περισσότερες από αυτές πολύ μικρές ή ακόμα και σχεδόν άγνωστες.

Οι μεγάλες εταιρίες που είχαν σημαντικό μερίδιο στην ελληνική αγορά ως τότε (Bwin, William Hill, κτλ.) δεν συμμετείχαν λόγω της αναδρομικής φορολογίας. Μοναδική εξαίρεση ήταν η Sportingbet.

Κατέβαλε όμως η Sportingbet τους αναδρομικούς φόρους που όφειλε (πάνω από 25κ. ευρώ);

Η απάντηση είναι ΟΧΙ!

Πώς; Με ένα τέχνασμα.

Ο κύριος Οντόνι και οι συνεργάτες του μετέφεραν τα δικαιώματα του domain Sportingbet.gr στην 100% θυγατρική της Sportingbet Plc, την Sporting Odds και έτσι με το επιχείρημα ότι η Sporting Odds (αφού το 2010 και το 2011 δεν της άνηκε η ιστοσελίδα Sportingbet.gr δεν είχε έσοδα από την Ελλάδα τη διετία 2010-2011 έδωσαν στους εαυτούς τους άφεση αμαρτιών και ως Sportingbet Plc κράτησαν όλα τα έσοδα της προηγούμενης διετίας χωρίς να καταβάλουν το 30% από όσα αποκόμισαν μέσα από την εκμετάλλευση του brand της Sportingbet στην Ελλάδα.

Ασύλληπτο κι όμως ΑΛΗΘΙΝΟ!

Όλα αυτά τη στιγμή που ο Οντόνι σε συνεντεύξεις του σε ελληνικά μέσα, εκείνο το διάστημα, διατράνωνε την ανάγκη ρύθμισης της αγοράς ώστε να σταματήσει να απωλεί έσοδα το κράτος.

Καταπληκτικό! Το Νοέμβριο του 2010 στο capital.gr έδινε συνέντευξη και έλεγε: Ρ. Οντόνι: Το κράτος βλέπει τα εκατομμύρια να περνούν

Αποκορύφωμα της απύθμενης υποκρισίας των ιθυνόντων της Sportingbet στην Ελλάδα ήταν ότι την ίδια ώρα που αυτοί δεν πλήρωναν φόρους όπως όφειλαν στην Ελληνική Δημοκρατία, η μητρική εταιρία στην Αγγλία δημοσίευε στα αποτέλεσματά της αναλυτικά τα υπέρογκα έσοδα της από την Ελληνική αγορά και υπερηφανευόταν για αυτά!

Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύθηκαν από την Sportingbet PLC όχι μόνο για τη διετία 2010-2011, αλλά και για το 2012.

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι:

Η SPORTING ODDS LTD για το οικονομικό έτος 2012 δήλωσε μικτά εταιρικά κέρδη 1.52εκ. ευρώ και κατέβαλε φόρο 457 χιλιάδων ευρώ (30% επί του μικτού κέρδους) στο ελληνικό κράτος (ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων)

Επιπλέον οι πληροφορίες μας λένε ότι:

Η SPORTING ODDS LTD δεν κατέβαλε αναδρομική φορολογία για τη διετία 2010-2011 όπως όφειλε κατά την υπαγωγή της στο αρ. 50 & 12 του Ν. 4002/2011 - ουσιαστικά δηλαδή δήλωσε ότι δεν είχε δραστηριότητα στην ελληνική αγορά κατά τη διετία αυτή.

Α ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011-2012: Καθαρή φοροδιαφυγή στην Ελλάδα περίπου 35εκ. ευρώ

H εταιρία Sportingbet Plc (εξαγοράστηκε μέσα στο 2013 από την GVC) βάση των ετήσιων αποτελεσμάτων της όπως η ίδια τα είχε δημοσιεύσει είχε:

για το οικονομικό έτος 2012 καθαρά έσοδα 185,7εκ. λίρες και μικτά έσοδα 204,6εκ. λίρες

για το οικονομικό έτος 2011 καθαρά έσοδα 206,3εκ. λίρες και μικτά έσοδα 224,3εκ. λίρες

για το οικονομικό έτος 2010 καθαρά έσοδα 207,5εκ. λίρες και μικτά έσοδα 226,3εκ. λίρες

Σύμφωνα με την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων που η ίδια η εταιρία δημοσίευσε, η Ελλάδα ήταν η πηγή του:

9,4% των συνολικών εσόδων της για το 2012

14,2% των συνολικών εσόδων της για το 2011

18,2% των συνολικών εσόδων της για το 2010

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία τα μικτά έσοδα της Sportingbet από την Ελλάδα ήταν λοιπόν:

19,23εκ. λίρες για το 2012

31,85εκ. λίρες για το 2011

41,18εκ. λίρες για το 2010

Χρησιμοποιώντας μια μέση ισοτιμία 1,20 (λίρα / ευρώ) τα παραπάνω νούμερα διαμορφώνονται ως εξής:

23,07εκ. ευρώ για το 2012

38,22εκ. ευρώ για το 2011

49,41εκ. ευρώ για το 2010

Δείτε λοιπόν τι φόρους έπρεπε να πληρώσει

Με βάση τα στοιχεία αυτά, ο φόρος 30% επί των μικτών εσόδων της Sportingbet από την Ελλάδα αντιστοιχεί σε:

6,92εκ. ευρώ για το έτος 2012

26,28εκ. ευρώ για τη διετία 2010-2011

Μιλάμε για απλά μαθηματικά του δημοτικού σχολείου, τα οποία προφανώς αγνοούν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και οι ΔΟΥ στην Ελλάδα.

Σίγουρα μπορεί κανείς χρησιμοποιώντας πιο λεπτομερείς ισοτιμίες και μελετώντας καλύτερα τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας (η οποία δημοσιεύει ετήσια αποτελέσματα για περιόδους Αυγούστου-Ιουλίου και όχι Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου) να φτάσει σε ακόμα πιο ακριβή νούμερα όμως από τα παραπάνω είναι τουλάχιστον προφανές ότι δηλώνοντας μικτά έσοδα 1,52εκ. ευρώ και πληρώνοντας φόρο 457 χιλιάδες ευρώ από την χρήση των ιστότοπων Sportingbet.gr και Vistabet.gr για το έτος 2012, η Sporting Odds Ltd εξαπάτησε το ελληνικό δημόσιο αφού τα πραγματικά μεγέθη για την Ελλάδα όπως προκύπτει από την ίδια την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της μητρικής εταιρίας ήταν περίπου 15πλάσια!

Τα σαϊνια του υπουργείου Οικονομικών ακόμα δεν έχουν πάρει χαμπάρι απολύτως τίποτα;

Εντύπωση προκαλεί δε πως μέσα στην ίδια την ανάλυση των οικονομικών της αποτελεσμάτων για το 2012 η Sportingbet Plc ανέφερε πως: «Greek tax, net of our partner's share, has been paid or accrued totalling £7.2m in the period. Our business remains the online market leader in the country»

Παραδεχόταν δηλαδή ότι είχε πληρώσει ή συσσωρεύσει (και άρα όφειλε) φόρο 7,2εκ. λιρών (περίπου 8,5εκ. ευρώ) για αυτή την περίοδο (δεύτερο μισό 2011 και πρώτο μισό 2012) χωρίς σε αυτόν να υπολογίζεται το αντίστοιχο ποσό που αντιστοιχεί στον συνέταιρο της στην Ελλάδα (που συνήθως σε αυτές τις συμφωνίες είναι 50-50%, δηλ. άλλα 8,5εκ. ευρώ) και ταυτόχρονα υπερηφανευόταν για την ηγετική θέση της στην ελληνική αγορά.

Το ερώτημα που προκύπτει εδώ, είναι πόσα από αυτά τα 17εκ. ευρώ πληρώθηκαν γιατί σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες το συνολικό ποσό που πλήρωσε η Sporting Odds Ltd (που λειτουργεί την ιστοσελίδα Sportingbet.gr) για το 2012 ήταν 1εκ. ευρώ- κάτι που σε καμία περίπτωση δεν βρίσκεται σε ακολουθία με την ηγετική της θέση στον κλάδο.

Σημειώνουμε πως η εισηγμένη Centric Πολυμέσα Α.Ε. (διευθύνων σύμβουλος και μέτοχος της οποίας είναι ο κύριος Ροδόλφος Οντόνι) κατέχει το 100% της Zatrix Holdings Ltd (πρώην See Sports Holdings Ltd), εταιρίας με έδρα στη Μάλτα που έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης της ιστοσελίδας Sportingbet.gr για την Ελλάδα από το 2007 και συμπεριλαμβάνει τα έσοδα από τη δραστηριότητα αυτή στα ενοποιημένα οικονομικά της στοιχεία.

Β ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014-2015 καθαρή φοροδιαφυγή στην Ελλάδα 25-30εκ. ευρώ

Ενώ είναι γνωστό στον κλάδο ότι η εταιρία κατέχει αυτή τη στιγμή την 2η ή 3η θέση στην αγορά από άποψης μεριδίου (μέχρι πρόσφατα η ίδια υπερηφανευόταν πως ήταν και 1η με διαφημιστικα σποτ με τίτλο "Όχι τυχαία Νο.1"), αυτή σταθερά δηλώνει μικτά έσοδα πολλές φορές μικρότερα από τα πραγματικά με αποτέλεσμα να πραγματοποιεί φοροδιαφυγή πολλών εκατομμυρίων κάθε χρόνο σταθερά από 01.01.2012 και μετά που ξεκίνησε το μεταβατικό καθεστώς του Ν. 4002/2011 σύμφωνα με το οποίο οι εταιρίες που έχουν δηλώσει υπαγωγή πρέπει να καταβάλουν Gaming Tax 30% στο Δημόσιο κάθε τρίμηνο.

Η αγγλική εταιρία δεν κάνει πια report δημόσια αναλυτικά τα έσοδα της ανά χώρα από το 2013 και μετά (σταμάτησε από τη στιγμή που την εξαγόρασε το Fund GVC Holdings το οποίο ειδικεύεται στο να προσφέρει υπηρεσίες διαδικτυακών παιγνίων σε χώρες όπου αυτά απαγορεύονται χωρίς να πληρώνει φόρους- βλέπε Τουρκία, Βραζιλία, κλπ.) όμως αυτά είναι ξεκάθαρο πως έχουν αυξηθεί από τότε.

Χαρακτηριστικά ανάφέρουμε ότι σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα ετήσια αποτέλεσμα της Centric Α.Ε. ο τζίρος της Zatrix αυξήθηκε από 411εκ. το 2012, σε 628εκ. το 2013 και σε 765εκ. το 2014.

Όλα τα οικονομικά στοιχεία εδώ

Δείτε πώς καταφέρνει να «ζαλίζει» το χρήμα με συνεχείς μετακινήσεις

Προσέξτε το χαοτικό τοπίο των εξαγορών. Όταν η Sportingbet Plc πουλήθηκε, η εξαγορά της έγινε από δύο εταιρίες:

Την William Hill που αγόρασε όλα τα νόμιμα assets της Sportingbet και την GVC Holdings που αγόρασε όλα τα γκρίζα assets της Sportingbet.

Γιατί άραγε θεωρήθηκε η Ελλάδα γκρίζο asset και δεν εξαγοράστηκε και αυτή από την William Hill όπως π.χ. η Ισπανία και η Αυστραλία αλλά από την GVC Holdings που πήρε αγορές γκρίζες ή και εντελώς παράνομες όπως η Τουρκία;

Έχει βρει την κότα με τα χρυσά αυγά στην Ελλάδα

Σε πρόσφατα πάντως άρθρα, έγκυροι ειδικοί αναλυτές ανέφεραν πως υπολογίζουν ότι περίπου 10% των παγκοσμίων εσόδων της GVC Holdings (που συνεργάζεται με τον κύριο Οντόνι στην Ελλάδα) προέρχονται από την ελληνική αγορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ TELEGRAPH

Πώς λοιπόν δικαιολογεί τη φοροδιαφυγή η Sporting Odds στην Ελλάδα;

Ή μήπως δεν χρειάζεται καν να τη δικαιολογήσει;

Η απάντηση είναι δύσκολη και σίγουρα οφείλει να την δώσει η πολιτεία και οι θεσμοί!