Προσοχή! Ξεκίνησαν οι Τούρκοι ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο Αιγαίο - Δείτε το χάρτη

Με νέα NAVTEX η Τουρκία ενημερώνει για ασκήσεις στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου. Στην περιοχή αναμένεται να πλεύσει και το ερευνητικό σκάφο Πίρι Ρέις.

Σύμφωνα με την NAVTEX οι ασκήσεις ξεκίνησαν σήμερα Παρασκευή 10 Μαρτίου και θα διαρκέσουν έως και τις 17 Μαρτίου:

TURNHOS N/W : 292/17

MEDITERRANEAN SEA

NAVAL TRAINING, ON 10 MAR 17 FROM 0500Z TO 1500Z IN AREA BOUNDED BY;

36 26.18 N – 029 07.78 E (SHORE)

36 28.53 N – 028 46.43 E

36 19.93 N – 028 43.77 E

36 08.93 N – 029 18.97 E

36 14.87 N – 029 18.97 E (SHORE)

