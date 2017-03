Συναγερμός στο Αιγαίο: Οι Τούρκοι ρίχνουν πραγματικά πυρά έξω από το Καστελόριζο

Σύμφωνα με πληροφορίες από το militaire.gr, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας εξέδωσε την υπ’ αριθ. 352/17 NOTAM, ως απάντηση στις δύο ασκήσεις που πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες στην ίδια περίπου περιοχή.

Πρόκειται, όπως αναφέρει η ίδια πηγή, για την άσκηση «Noble Dina», η οποία διεξάγεται με τη συμμετοχή της Ελλάδας, ΗΠΑ, Ισραήλ και Κύπρου, αλλά και για μια δεύτερη άσκηση έρευνας και διάσωσης στην οποία συμμετέχουν μονάδες από τη Γαλλία και την Κύπρο.

Η NOTAM της Άγκυρας αναφέρει:

«TURNHOS N/W : 352/17

MEDITERRANEAN SEA

GUNNERY EXERCISE, ON 02 APR 17, FROM 1200Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY:

35 50.00 N – 029 50.00 E

35 40.00 N – 029 50.00 E

35 40.00 N – 029 20.00 E

35 50.00 N – 029 20.00 E

CAUTION ADVISED».

Όπως όλα δείχνουν, η Τουρκία επιμένει να θεωρεί το Αιγαίο δικό της «βιλαέτι», αμφισβητώντας με τρόπο ξεδιάντροπο τα ελληνικά γεωγραφικά και εδαφικά κεκτημένα.

Το Newsbomb.gr, με αλλεπάλληλα και εκτενή δημοσιεύματά του, έχει επισημάνει τους κινδύνους που εγκυμονεί στην περιοχή του Αιγαίο το άσχημο παιχνίδι των γειτόνων, τη στιγμή, μάλιστα, που απομένουν περίπου δύο εβδομάδες μέχρι το δημοψήφισμα, με το οποίο θα «κλειδώσουν» οι υπερεξουσίες του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σημειώνεται πως όλα αυτά διαδραματίζονται τη στιγμή που ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Ρ. Τίλερσον μεταβαίνει στην τουρκική πρωτεύουσα, προκειμένου να ζητήσει τη συνδρομή των γειτόνων στη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράκα της Συρίας, την «πρωτεύουσα» των τζιχαντιστών του ISIS.