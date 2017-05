Ούτε ιερό ούτε όσιο οι Τούρκοι: Απαγορεύουν ασκήσεις σε επτά ελληνικά νησιά!

Σύμφωνα με πληροφορίες από το militaire.gr, η Άγκυρα εξέδωσε τις NOTAM A2498/17 & Α2501/17 με τις οποίες αντιδρούν στις ελληνικές ΝΟΤΑΜ Α1200/17 & Α1201/17, με τις οποίες δεσμεύονται περιοχές στο βορειοανατολικό Αιγαίο για ασκήσεις των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων το χρονικό διάστημα 29/05-01/06.

Ουσιαστικά, οι Τούρκοι προβάλλουν το ανιστόρητο και άκρως προσβλητικό επιχείρημα ότι τα νησιά, Θάσος, Σαμοθράκη, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά, Μυτιλήνη, Χίος και Σάμος τελούν υπό καθεστώς αποστρατικοποίησης και δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στον σχεδιασμό ασκήσεων από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Εδώ, λοιπόν, παρατηρείται μια συμπεριφορά που προσιδιάζει σε λογική «δερβέναγα», ο οποίος θεωρεί πως το Αιγαίο είναι δικό του «τσιφλίκι» και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, όποτε του... καπνίσει!

Ακολουθούν τα κείμενα των δύο τουρκικών ΝΟΤΑΜ:

LTBB ISTANBUL/SEHIR-CITY,FIR,ACC,FIC,ATFMU

A2501/17 (Issued for LTBB LGGG) - NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:

THIS NOTAM IS ISSUED TO CLARIFY THE A1201/17 LGGGYNYX NOTAM ISSUED

BY GREEK CAA.

THE A1201/17 NOTAM ISSUED BY GREEK CAA CONSTITUES A BREACH OF

GREECE'S TREATY OBLIGATIONS PERTAINING TO THE DEMILITARIZED STATUS

OF EASTERN AEGEAN ISLANDS UNDER 'THE 1914 SIX POWERS' DECISION AND

'THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY (WITH ITS ANNEX, THE CONVENTION

RELATING TO THE REGIME OF THE STRAITS) AND 'THE 1947 PARIS PEACE

TREATY' TASOZ (TASOS) , SEMADIREK (SEMOTHRACE), LIMNI

(LEMNOS),BOZBABA (AYA EVSTRATIOS),MIDILLI (MITYELENE), IPSARA

(PSARA), SAKIZ (CHIOS), AHIKERYA (NICARIA), SISAM (SAMOS) MENTIONED

IN THE NOTAM AT REFERENCE HAS A DEMILITARIZED STATUS. THUS TASOZ

(TASOS) , SEMADIREK (SEMOTHRACE), LIMNI (LEMNOS),BOZBABA (AYA

EVSTRATIOS),MIDILLI (MITYELENE), IPSARA (PSARA), SAKIZ (CHIOS),

AHIKERYA (NICARIA), SISAM (SAMOS) AND/OR HER TERRITORY MUST NOT BE

INCLUDED IN ANY SCENERIO/CONCEPT OF ANY MILITARY TRAINING OR

EXERCISE. 29 MAY 05:00 2017 UNTIL 01 JUN 08:00 2017. CREATED: 23 MAY 14:32 2017

A2498/17 (Issued for LTBB LGGG) - NAVIGATIONAL WARNING TO ALL CONCERNED:

THIS NOTAM IS ISSUED TO CLARIFY THE NOTAM A1200/17 LGGGYNYX ISSUED

BY GREEK CAA.

THE A1200/17 NOTAM ISSUED BY GREEK CAA CONSTITUES A BREACH OF

GREECE'S TREATY OBLIGATIONS PERTAINING TO THE DEMILITARIZED STATUS

OF EASTERN AEGEAN ISLANDS UNDER 'THE 1914 SIX POWERS' DECISION AND

'THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY (WITH ITS ANNEX, THE CONVENTION

RELATING TO THE REGIME OF THE STRAITS) BOZBABA (AYA EVSTRATIOS)

MENTIONED IN

THE NOTAM AT REFERENCE HAS A DEMILITARIZED STATUS. THUS BOZBABA

(AYA EVSTRATIOS) AND/OR TERRITORY MUST NOT BE INCLUDED IN ANY

SCENERIO/CONCEPT OF ANY MILITARY TRAINING OR EXERCISE. 31 MAY 06:00 2017 UNTIL

01 JUN 09:45 2017. CREATED: 23 MAY 14:18 2017

Η τουρκική προκλητικότητα δεν λέει να κοπάσει και μένει πλέον να φανεί ποια θα είναι η απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών μπροστά σε αυτό το απίστευτο «παραλήρημα» μεγαλοϊδεατισμού που έχει καταλάβει τους γείτονες.

Το Newsbomb.gr, μέσα από το ρεπορτάζ του, έχει στηλιτεύσει εδώ και καιρό με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το βρώμικο αυτό παιχνίδι των Τούρκων, προειδοποιώντας για τις συνθήκες θερμού επεισοδίου που επιχειρεί να δημιουργήσει το καθεστώς Ερντογάν, τόσο στο Αιγαίο όσο και στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.