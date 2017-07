Δραματικές εξελίξεις: Τουρκικά πλοία στο Αιγαίο μετά τα πυρά του Λιμενικού

Μυρίζει... μπαρούτι στο Αιγαίο μετά το επεισόδιο μεταξύ σκάφους της Ελληνικής Ακτοφυλακής και τουρκικού φορτηγού πλοίου.

Φορτηγό πλοίο με σημαία Τουρκίας που έπλεε σε ελληνικά χωρικά ύδατα, αρνήθηκε να σταματήσει για έλεγχο σε σκάφος του λιμενικού από τη Ρόδο, με αποτέλεσμα να υπάρξει προειδοποιητική βολή σε ασφαλές σημείο του πλοίου από το πλήρωμα.

Μάλιστα, υπήρχαν στοιχεία ότι το πλοίο M/V ACT μετέφερε ναρκωτικά. Ο καπετάνιος του φορτηγού πλοίου, με σημαία Τουρκίας, αρνήθηκε να οδηγήσει το πλοίο σύμφωνα με τις υποδείξεις των λιμενικών στο λιμάνι της Ρόδου, ανέπτυξε ταχύτητα και εισήλθε σε τουρκικά χωρικά ύδατα.

Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι καταδικάζει έντονα το περιστατικό, χαρακτηρίζοντάς το μια «μη μετρημένη» πράξη εκ μέρους της Αθήνας.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία... για τα πυρά σε ένα άοπλο εμπορικό πλοίο που μεταφέρει εμπορεύματα μεταξύ δύο τουρκικών λιμανιών. Η μοναδική μας παρηγοριά είναι ότι κανείς δεν σκοτώθηκε ή τραυματίστηκε εξαιτίας του περιστατικού», ανέφερε σε δήλωσή του το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας.

Από την πλευρά του, ο καπετάνιος του τουρκικού πλοίου, δήλωσε στο CNN Turk ότι: «η Ελληνική Ακτοφυλακή ήθελε να καταπλεύσει το πλοίο αμέσως στο λιμάνι της Ρόδου. Δεν το δεχθήκαμε, ήθελαν να διενεργήσουν έλεγχο αλλά ούτε αυτό το δεχτήκαμε. Μας ενημέρωσαν ότι θα πυροβολούσαν αν δεν σταματούσαμε, και το έκαναν. Οι σφαίρες χτύπησαν το φορτηγό-πλοίο».

Σύμφωνα με το πρακτορείο Deniz το τουρκικό πλοίο κατευθυνόταν στον Κόλπο της Σμύρνης από το λιμάνι του İskenderun.

Όπως αναφέρει ο καπετάνιος του τουρκικού φορτηγού πλοίου, το σκάφος του Λιμενικού Σώματος του έδωσε εντολή να κατευθυνθεί στο λιμάνι της Ρόδου για έρευνα, ενώ όπως ισχυρίζεται ο ίδιος το τουρκικό σκάφος βρισκόταν στα διεθνή ύδατα.

Ο Τούρκος καπετάνιος, όπως αναφέρουν τα τουρκικά ΜΜΕ αρνήθηκε, καλώντας ταυτόχρονα τις τουρκικές Αρχές. Τότε το ελληνικό σκάφος άνοιξε πυρ εναντίον του καθώς το τουρκικό φορτηγό πλοίο κατευθυνόταν στα τουρκικά χωρικά ύδατα, αρνούμενο τον έλεγχο των Ελλήνων λιμενικών.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Τούρκο καπετάνιο εναντίον του σκάφους του ρίχτηκαν τουλάχιστον 16 σφαίρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άγκυρα ετοιμάζει κινήσεις τις επόμενες ώρες καθώς το τουρκικό υπουργικό συμβούλιο έχει συγκαλέσει σύσκεψη ενώ δυο σκάφη του τουρκικού λιμενικού έχουν σταλεί στην περιοχή και συνοδεύουν τώρα το τουρκικό σκάφος. Μέχρι αυτή τη στιγμή, όλα τα τουρκικά μέσα πάντως συνδέουν την κίνηση αυτή με τις εξελίξεις στο Κυπριακό.

Λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ, τα τουρκικά Μέσα Ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τρία τουρκικά πολεμικά πλοία κατευθύνονται προς τη Ρόδο. Οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, ενώ ο Ελληνικός Στόλος παρακολουθεί κάθε κίνηση των Τούρκων που «ψάχνονται» για ένταση στο Αρχιπέλαγος.

