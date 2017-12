Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Δεσμεύουν με NAVTEX τρεις περιοχές στο Αιγαίο για όλο το 2018

Η Υδρογραφική Υπηρεσία του τουρκικού ναυτικού εξέδωσε τις NAVTEX 1410-1411-1412/17 με τις οποίες δεσμεύει 3 περιοχές στο Αιγαίο για σχεδόν όλο το 2018.

Οι NAVTEX είναι ίδιες με τις NAVTEX 821-822-823/2016.

Aκολουθούν τα κείμενα των NAVTEX καθώς και συγκεντρωτικός χάρτης:

ΝΑVTEX 1412/17

TURNHOS N/W : 1412/17

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE,

02-03 JAN 18 FROM 0500Z TO 1600Z, 04 JAN 18 FROM 1001Z TO 1600Z,

05-14 JAN 18 FROM 0500Z TO 1600Z,15 JAN 18 FROM 1001Z TO 1600Z,

16-17 JAN 18 FROM 0500Z TO 1600Z,18 JAN 18 FROM 1001Z TO 1600Z,

19-29 JAN 18 FROM 0500Z TO 1600Z,30 JAN 18 FROM 1001Z TO 1600Z,

31 JAN-05 FEB 18 FROM 0500Z TO 1600Z,06 FEB 18 FROM 1001Z TO 1600Z,

07-13 FEB 18 FROM 0500Z TO 1600Z,14 FEB 18 FROM 1001Z TO 1600Z,

15 FEB 18 FROM 0500Z TO 1600Z,16 FEB 18 FROM 1001Z TO 1600Z,

19 FEB-20 APR 18 FROM 0500Z TO 1600Z,24-30 APR 18 FROM 0500Z TO1600Z,

02-18 MAY 18 FROM 0500Z TO 1600Z,21 MAY-13 JUN 18 FROM 0500Z TO 1600Z,

18 JUN-17 AUG 18 FROM 0500Z TO 1600Z,27-29 AUG 18 FROM 0500Z TO 1600Z,

31 AUG- 26 OCT 18 FROM 0500Z TO 1600Z,30 OCT-31 DEC 18 FROM 0500Z TO 1600Z,

(EXCLUDING WEEKENDS) IN AREA BOUNDED BY.

37 27.00 N – 026 17.00 E

37 24.00 N – 026 04.00 E

37 24.00 N – 026 00.00 E

37 05.00 N – 026 09.00 E

37 08.50 N – 026 27.50 E

CAUTION ADVISED.

ΝΑVTEX 1411/17

TURNHOS N/W : 1411/17

FIRING EXERCISE,

BETWEEN 02 JAN-20 APR,

24-30 APR, 02-18 MAY,

21 MAY-13 JUN,

18 JUN-17 AUG,

27-29 AUG, 31 AUG-26 OCT,

30 OCT-31 DEC 18 FROM 0500Z TO 1600Z (EXCLUDING WEEKENDS) IN AREA BOUNDED BY.

39 00.00 N – 025 10.00 E

39 20.00 N – 024 58.00 E

39 14.00 N – 024 40.00 E

38 54.00 N – 024 52.00 E

CAUTION ADVISED.

ΝΑVTEX 1410/17

TURNHOS N/W : 1410/17

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE,

02- 03 JAN 18 FROM 0500Z TO 1600Z, 04 JAN 18 FROM 1001Z TO 1600Z,

05-09 JAN 18 FROM 0500Z TO 1600Z,10 JAN 18 FROM 1001Z TO 1600Z,

11-25 JAN 18 FROM 0500Z TO 1600Z,26 JAN 18 FROM 1001Z TO 1600Z,

29 JAN 18 FROM 1001Z TO 1600Z,30 JAN-05 FEB 18 FROM 0500Z TO 1600Z,

06 FEB 18 FROM 1001Z TO 1600Z,07-22 FEB 18 FROM 0500Z TO 1600Z,

23 FEB 18 FROM 1001Z TO 1600Z,26 FEB 18 FROM 1001Z TO 1600Z,

27 FEB-20 APR 18 FROM 0500Z TO 1600Z,24-30 APR 18 FROM 0500Z TO 1600Z,

02-18 MAY 18 FROM 0500Z TO 1600Z,21 MAY-13 JUN 18 FROM 0500Z TO 1600Z,

18 JUN-17 AUG 18 FROM 0500Z TO 1600Z,27-29 AUG 18 FROM 0500Z TO 1600Z,

31 AUG-26 OCT 18 FROM 0500Z TO 1600Z,30 OCT-31 DEC 18 FROM 0500Z TO 1600Z,

(EXCLUDING WEEKENDS) IN AREA BOUNDED BY.

40 35.00 N – 024 58.00E

40 11.00 N – 024 33.00E

40 09.00 N – 024 45.00E

40 20.00 N – 024 56.00E

40 07.00 N – 025 33.00E

40 16.50 N – 025 39.00E

40 18.00 N – 025 30.00E

CAUTION ADVISED.