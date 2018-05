Σκοπιανό: Νέος γύρος συνομιλιών Κοτζιά - Ντιμιτρόφ παρουσία Νίμιτς

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται και σήμερα στη Νέα Υόρκη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Νίκου Κοτζιά και Νικολά Ντιμιτρόφ για το ονοματολογικό, παρουσία του ειδικού διαμεσολαβητή του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς.

Πριν από λίγο έφτασε στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Κοτζιάς, με τη διπλωματική αποστολή, ενώ ακολούθησε μετά από λίγα λεπτά ο Σκοπιανός ομόλογός του, με τη συνοδεία του.

Οι δύο άνδρες κατευθύνθηκαν στον 15ο όροφο του κτηρίου, όπου ξεκίνησαν τις συνομιλίες στις 9:37 τοπική ώρα Νέας Υόρκης (4:37 ώρα Ελλάδας).

New York: FM @NikosKotzias & #fYROM FM @Dimitrov_Nikola carry on with talks in the presence of #UNSG Personal Envoy M. Nimetz / Οι συνομιλίες ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιά με τον ομόλογό του της πΓΔΜ N. Dimitrov συνεχίζονται παρουσία Προσωπικού Απεσταλμένου ΓΓ ΟΗΕ M. Nimetz στη Νέα Υόρκη pic.twitter.com/ges7zpwEgO