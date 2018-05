Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται και σήμερα στη Νέα Υόρκη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Νίκου Κοτζιά και Νικολά Ντιμιτρόφ για το ονοματολογικό, παρουσία του ειδικού διαμεσολαβητή του ΟΗΕ, Μάθιου Νίμιτς.

Μάλιστα, νέα ανατροπή της τελευταίας στιγμής, φαίνεται πως υπάρχει στις διαπραγματεύσεις, μετά την απόρριψη από τον υπουργό Εξωτερικών των Σκοπίων, Νικολά Ντιμιτρόφ της ονομασίας “Gorna (Upper) Macedonia”Σκοπιανό: Νέα ανατροπή - Ξανά στο… τραπέζι το «Βόρεια Μακεδονία»που ικανοποιούσε την ελληνική πλευρά, όπως μεταδίδει το hellasjournal.com

Σύμφωνα με διπλωματική πηγή που μίλησε στην ιστοσελίδα, μέχρι τις 3 το απόγευμα τοπική ώρα (σ.σ. 22:00 ώρα Ελλάδας), που θα ολοκληρωθούν οι συνομιλίες, δεν αποκλείονται και άλλες ανατροπές.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν τα εξής: Αφού και ο Έλληνας ομόλογός του, Νίκος Κοτζιάς, από την πλευρά του, ανέφερε ότι η ονομασία «Nova Macedonia” («Νέα Μακεδονία») δεν καλύπτει πλήρως τις ελληνικές ανησυχίες, έπεσε ξανά στο τραπέζι η ονομασία «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας», (“Republika Severna Makedonija”).

Η οποία είναι πλέον και η πιο πιθανή ως τελική. Η ελληνική πλευρά δεν επιβεβαίωσε αυτή την πληροφορία της ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη ονομασία περιλαμβάνεται στο πακέτο των προτάσεων του κ. Νίμιτς. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες απ’ όλες τις πλευρές, αρχικά είχαν προκριθεί οι ονομασίες “Nova Macedonia” και “Gorna (Upper) Macedonia”. Το τελευταίο όνομα θα ήταν μεταφρασμένο στην αγγλική.

Όμως οι διαφωνίες φαίνεται ότι «σκότωσαν» τις προτάσεις αυτές του κ. Νίμιτς.

Οι δύο υπουργοί έφτασαν στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στις 9.37 το πρωί τοπική ώρα χωρίς να κάνουν δηλώσεις. Ανέβηκαν στον 15ο όροφο όπου τους περίμενε ο Μάθου Νίμιτς

New York: FM @NikosKotzias & #fYROM FM @Dimitrov_Nikola carry on with talks in the presence of #UNSG Personal Envoy M. Nimetz / Οι συνομιλίες ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιά με τον ομόλογό του της πΓΔΜ N. Dimitrov συνεχίζονται παρουσία Προσωπικού Απεσταλμένου ΓΓ ΟΗΕ M. Nimetz στη Νέα Υόρκη pic.twitter.com/ges7zpwEgO